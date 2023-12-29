Массированный обстрел Украины: в четырех городах горят многоэтажки
Россия сегодня, 29 декабря, массированно атаковала Украину. В четырех крупных городах Украины в результате атаки горят дома.
Что известно об ударах по жилой инфраструктуре - в материале РБК-Украина ниже.
При подготовке материала были использованы источники: Telegram-каналы мэра Киева Виталия Кличко, КГВА, мэра Львова Андрея Садового, главы Львовской ОВА Максима Козицкого, Сумской ОВА и одесские местные Telegram-каналы.
Киев
Как сообщают местные власти, в Киеве не было прямых попаданий. Но зафиксировано падение обломков в нескольких районах по жилым домам:
- в Святошинском районе вспыхнул многоэтажный дом и припаркованные автомобили;
- в Шевченковском районе есть повреждение жилого дома;
- в Дарницком районе есть повреждение жилого дома, без пострадавших.
Всего в Киеве сообщают о семи пострадавших в результате атаки, их госпитализировали.
Львов
Львов сегодня дважды атаковали россияне: сначала "шахедами", а затем ракетами. Во время второй волны атаки было попадание в жилой дом. Местные власти подчеркивают, что есть пострадавшие.
Также в одном из лицеев Львова вспыхнул пожар. Вероятно, там упали обломки сбитых ракет.
Конотоп
В Сумской области враг нанес ракетный удар по Конотопу. Известно о повреждении многоквартирного дома. В результате атаки три человека получили ранения.
Одесса
Официально местные власти не сообщали о последствиях утренней атаки. Но известно, что в Одессе раздавались взрывы из-за работы ПВО. В сети сообщают о попадании в многоэтажку.
Вечером 28 декабря в Одессе также было попадение в многоэтажку. Известно, что на дом упали обломки сбитых дронов-камикадзе.
Массированная атака
Российские террористы с ночи атакуют Украину ракетами и дронами-камикадзе. Взрывы раздались в ряде регионов: Киеве, Харькове, Львове, Днепре, Одессе, Сумской и Черкасской областях.
Подробнее о массированной атаке и ее последствиях - читайте в нашем материале.
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