Много раненых, горят склады и многоэтажка: что известно о последствиях атаки на Киев

Утром 29 декабря российские войска нанесли ракетный удар по Украине. В Киеве в результате падения обломков загорелось несколько помещений, многие пострадали.

О том, что известно о последствиях, в материале РБК-Украина .

По предварительным данным Киевской городской военной администрации, по состоянию на 10:00 в столице зафиксированы двое погибших и 18 пострадавших. Раненым оказывается медицинская помощь.

Было повреждено здание станции метро Лукьяновская, которая уже возобновила работу.

В Подольском районе горит склад на площади ориентировочно 3000 кв. м. "Много раненных, количество уточняется. Производится поиск пострадавших", - говорится в сообщении.

В Святошинском районе зафиксировано возгорание жилого необитаемого многоэтажного дома. На другой локации есть возгорание трех припаркованных автомобилей. "Оба пожара ликвидированы. Выявлен один пострадавший", - сообщили в КМВА.

В Шевченковском районе предварительно есть повреждения жилого дома. Возгорание на территории гаражей ликвидировано. "Также зафиксирован пожар на территории складских помещений и на нежилой застройке. Предварительно шесть пострадавших", - говорится в сообщении.

Также в Шевченковском районе обнаружено возгорание в недостроенном бизнес-центре. Информация о пострадавших выясняется.

В Дарницком районе есть повреждение жилого дома. Предварительно, без пострадавших и возгорания.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, тело одного погибшего извлекли из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе столицы.

"Поисково-спасательная операция продолжается. До этого спасатели освободили из-под завалов троих пострадавших. Их госпитализировали медики", - написал он.

Кроме того, по сообщению Национальной полиции Украины, в результате вражеских обстрелов обломками повреждены здания в Святошинском, Дарницком, Подольском и Шевченковском районах столицы.

"На месте работают наряды полиции, следователи, криминалисты, спасатели ГСЧС", - говорится в сообщении.

Удар по Украине

Напомним, российские войска утром 29 декабря нанесли массированный ракетный удар по Украине по стратегической авиации.

Известно о прилетах ракет по Харькову, а во Львове о попадании дронов. Также раздались взрывы в Киеве и Днепре.

В Киеве после взрывов мэр Виталий Кличко сообщил об интенсивной работе ПВО.

О том, что известно о последствиях удара, читайте в материале РБК-Украина .