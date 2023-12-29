ua en ru
Пт, 29 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Только как укрытия. В Конотопе сегодня не будут работать учебные заведения

Конотоп, Сумская область, Пятница 29 декабря 2023 09:30
UA EN RU
Только как укрытия. В Конотопе сегодня не будут работать учебные заведения Фото: в Конотопе сегодня не будут работать учебные заведения (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Конотопе Сумской области сегодня, 29 декабря, все учебные заведения будут работать только как укрытия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook городского головы Конотопа Артема Семенихина.

"Учебные заведения в городе сегодня не будут работать. Дежурные группы в детсадах тоже", - написал мэр.

Он также отметил, что укрытия в учебных заведениях работают круглосуточно и все горожане могут ими пользоваться.

Массированная атака по Украине 29 декабря

Российские террористы с ночи атакуют Украину ракетами и дронами-камикадзе. Взрывы раздались в ряде регионов: Киеве, Харькове, Львове, Днепре, Одессе, Сумской и Черкасской областях.

В четырех крупных городах Украины в результате атаки горят дома.

Все, что известно о массированной атаке на этот момент читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область школа Конотоп ракетна атака детский сад Война России против Украины
NEWS
Роддом, жилые дома, ТЦ. Украина под массированным ударом: что известно на этот момент
Роддом, жилые дома, ТЦ. Украина под массированным ударом: что известно на этот момент
DAILY
Пошло не по плану. Что помешало Украине прорвать фронт и чего ждать от войны в 2024 году
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Пошло не по плану. Что помешало Украине прорвать фронт и чего ждать от войны в 2024 году