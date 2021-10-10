ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Коли і як не можна позичати гроші, щоб не опинитися в злиднях: перевірені часом поради

Новость на русском →
Неділя 10 жовтня 2021 19:01
Коли і як не можна позичати гроші, щоб не опинитися в злиднях: перевірені часом поради Фото: коли не можна позичати гроші (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Styler

У народі існує безліч прикмет і забобонів, пов'язаних з грошима. Не виключенням стала тема позики грошей.

Про те, коли краще не позичати гроші пише ndsmi.by.

Коли не можна брати гроші в борг

Гроші не можна брати в борг, коли ви з людиною перебуваєте в сварці. Бувають моменти в житті, коли між людьми натягнуті відносини. В такий час краще не брати в борг.

В іншому випадку разом з грошима вам може передатися негатив. Також це може зруйнувати ваше партнерство і дружбу.

Гроші не можна позичати в повний місяць. Згідно з місячним календарем, в такі дні краще також і не давати гроші в борг, і не просити нікого про допомогу. Астрологи кажуть, що це матиме негативний вплив на ваші фінанси і удачу в цілому.

Також не варто брати гроші в борг напередодні Нового року. Оскільки це свято входження в новий період часу, то краще входити в новий рік без боргів.

Багато народних прикмет, причому не тільки слов'янських, а й європейських або східних, кажуть, що не потрібно брати в борг у вівторок.

П'ятниця 13. У цей день краще не здійснювати ніякі операції з грошима. Винятком може бути тільки вимушена ситуація. Якщо це просто п'ятниця, тоді спокійно можна давати і брати гроші в борг.

Нагадаємо, фахівці назвали речі, які притягують в будинок бідність і невдачі.

Ми також писали про те, чому в будинку не можна тримати грошове дерево.

Читайте РБК-Україна в Google News
деньги удача
LITE
Свято 10 жовтня: що категорично не можна робити сьогодні і головні прикмети
Свято 10 жовтня: що категорично не можна робити сьогодні і головні прикмети