Названо способи, які допоможуть не витрачати зайвих грошей в аеропорту
Усі знають, що ціни в аеропортах великі. Тому фахівці кажуть, що зекономити можна на воді, гарячих напоях та інтернеті.
Про це пише Matador Network.
Принесіть із собою термос
Якщо ви любите часто пити гарячий чай або каву, то принесіть напої з собою. У літак вас не пропустять із рідиною. Але ніхто не забороняє взяти термос або власну чашку з пакетиками чаю.
Візьміть заморожену воду
Як відомо, через особистий огляд не можна пройти із водою. Але заморожену воду в пляшці можна спробувати пронести.
Зазначається, що вода має бути ідеально замороженою. Зокрема, якщо вона розтане, то її доведеться викинути.
Користуйтесь безплатним Wi-Fi
Біля залів очікування бізнес-класу або лаунж-залів можна знайти безплатний Wi-Fi.
Де зарядити телефон
А якщо потрібно зарядити телефон, пошукайте телевізор, адже в аеропортах важко знайти розетки. А от телевізорів зазвичай чимало.
На задній панелі телевізора можуть бути USB-порти, до яких можна під'єднати телефон.
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