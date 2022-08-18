Збираємо кошик на Яблучний Спас: що освятити в храмі для достатку на цілий рік

Яблучний Спас - важливе українське народне свято, яке за релігійним календарем відзначається щороку 19 серпня і називається Преображення Господнє. У храмах проводять святкові служби, а віряни несуть кошики на освячення. Головний атрибут, звісно, ароматні яблука з нового врожаю. Але не тільки.

Як скласти святковий кошик, цікаві традиції - читайте нижче в матеріалі Styler.

Яблука - в "голові столу"

До свята і після нього з яблуками можна пекти пироги і пиріжки, варити перше варення, робити салати та десерти, прикрашати ними святковий стіл.

Раніше в народі також вірили, що до Спасу не можна куштувати яблука з нового врожаю. В наш час навряд чи хтось дотримується такої традиції, а ось їсти яблука - це і справді здорово, адже фрукт - один з найкорисніших у світі!

Візьміть на освячення свіжі фрукти та городину

Кошик на Спаса - це символ родючості, добробуту, подяка землі за врожай та побажання гарного врожаю наступного року.

У святковий кошик варто покласти яблука, а також інші фрукти й овочі: груші, виноград, сливи, помідори, моркву, цибулю тощо.

На Яблучний Спас святять навіть огірки (фото: instagram.com/stolychnyi)

Можна, як і на Медовий Спас, святити мед, стільники. Найкраще смакує освячене яблучко, полите рідким гречаним чи липовим медом з нового врожаю.

Обов'язково пригостіть таким смаколиком дітей - це в рази краще за будь-які цукерки.

Медові стільники теж святять 19 серпня (фото: Freepik)

Допускаються до освячення готові пироги з яблуками, іншими фруктами, овочами. Головне - вони мають бути пісними.

Пісний медівник з яблуками (скріншот: YouTube/СмаКота. Рецепти українською від Юльєтти)

На Спас також заведено освячувати колоски пшениці та жита, волошки, соняшники, чорнобривці та інші квіти. Прикрасьте ними кошик, щоб він був найгарніший.

Вдома збережіть освячені квіти до наступного року, щоб в оселі поселився достаток і щастя.

Чорнобривці стануть окрасою вашого кошика (фото: Pixabay)

На Спас можна відступитися від посту і трохи "хильнути"

Якщо ви дотримуєтеся Успенського посту (14-27 серпня), в цей день є винятки - можна поїсти риби і випити червоного вина.

З дозволених продуктів на Успенський піст виділяють такі: овочі, фрукти, мед, горіхи, гриби, крупи, хліб.