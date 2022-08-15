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Яблучний Спас 2022: як підготуватися і що треба встигнути до великого свята

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Понеділок 15 серпня 2022 12:45
Яблучний Спас 2022: як підготуватися і що треба встигнути до великого свята Фото: Яблучний Спас 2022 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Яблучний Спас 2022 ми відсвяткуємо вже в п'ятницю, 19 серпня. В церковному календарі - велике дванадесяте свято - Преображення Господнє. Головні традиції цього дня пов'язані з яблуками, які святять у храмах, пригощають близьких, печуть пироги та загадують бажання.

Що можна і не можна робити у свято, традиції, прикмети - читайте нижче в матеріалі Styler.

Релігійне значення свята

Преображення - велике свято для всіх православних вірян, присвячене подіям, коли Ісус Христос став перед християнами у божественному світлі, знаючи про все, що станеться з ним у майбутньому.

Сталося це у лютому чи березні перед Великоднем, проте церква вирішила встановити свято влітку, щоб замінити ним язичницьке. Саме наприкінці серпня слов’яни відзначали свято врожаю, яке нині трансформувалося на Яблучний Спас.

Що треба встигнути до свята

На саме свято суворо заборонено працювати, саме тому до Спаса треба навести лад в домі. Якщо ж зустріти свято в безладі, невдачі будуть переслідувати вас, родину і дім цілий рік.

19 серпня потрібно обов'язково спробувати освячене яблуко. А ось до свята яблука з нового врожаю їсти заборонялося.

Яблучний Спас 2022: як підготуватися і що треба встигнути до великого свята

Яблучний Спас - важливе українське свято (фото: 0512.com.ua)

Візьміть на освячення яблука і не тільки

У святковий кошик варто покласти яблука, а також інші фрукти й овочі: груші, виноград, сливи, помідори, моркву, цибулю тощо.

Можна, як і на Медовий Спас, святити мед, стільники.

Допускаються пироги з яблуками, іншими фруктами, овочами. Головне - вони мають бути пісними.

На Спас також заведено освячувати колоски пшениці та жита, васильки та чорнобривці.

А от м'ясні продукти чи алкоголь нести до храму заборонено.

На Спас можна трохи відступити від посту

Якщо ви дотримуєтеся Успенського посту (14-27 серпня), в цей день є винятки - можна поїсти риби і випити червоного вина.

З дозволених продуктів на Успенський піст виділяють такі: овочі, фрукти, мед, горіхи, гриби, крупи, хліб.

За яблуками визначали майбутнє і загадували бажання

Коли відкусите перше освячене яблуко, загадайте бажання. Воно має бути добрим і світлим, тоді обов'язково здійсниться.

Який смак буде у першого надкушеного яблука, таким буде ваше майбутнє. Кисле - готуйтеся до труднощів, солодке - до радощів.

Яблучний Спас 2022: як підготуватися і що треба встигнути до великого свята

Відкусіть яблуко і дізнайтеся про вашу долю (фото: freepik)

Що заборонено робити на Яблучний Спас

  • Робити будь-яку роботу по дому, крім приготування їжі.
  • Шити, в'язати, займатися прибиранням, будівельними роботами.
  • Вбивати комах - навіть шкідників.
  • Сваритися, конфліктувати, з'ясовувати стосунки і ображати інших.
  • Необхідно пробачити всі образи іншим людям. Також не можна відвертатися від людей, які просять про допомогу.

Приготуйте пісний яблучний пиріг "Три склянки"

Інгредієнти (на склянку 250 мл):

  • борошно - 1 склянка
  • цукор - 1 склянка
  • манка - 1 склянка
  • розпушувач - 1 ч. л. з гіркою
  • яблука - 6 шт.
  • вода - 200 мл
  • соняшникова олія - 30 мл

Раніше ми писали про всі традиції українських Спасів - Медового, Яблучного та Горіхового.

Читайте також про важливі свята, які відзначатимуться в серпні 2022.

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