ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Жителям ОРДЛО з російськими паспортами можуть заборонити в'їзд в ЄС

Новини » Політика    17.05.2019 - 10:27
Жителям ОРДЛО з російськими паспортами можуть заборонити в'їзд в ЄС
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Профільна комісія ЄС розглядає питання про заборону на в'їзд

Комісія Європейського союзу вивчить можливість заборони на в'їзд до ЄС громадянам окупованих територій Донбасу, у яких є російські паспорти. Про це Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Посли ЄС обговорили питання про видачу паспортів Росії на сході України. 7 держав-членів хочуть санкцій. Вони доручили комісії вивчити можливість заборони на в'їзд до ЄС громадянам з цими паспортами", - написав він.

Нагадаємо, 24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощення процедури надання російського громадянства жителям "Донецької та Луганської народних республік".

Глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що для того, щоб припинити видачу російських паспортів на Донбасі необхідно ввести масштабні санкції проти Росії у вигляді системної відповіді.

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могерини заявила, що в найближчі тижні Європейський союз продовжить вивчати можливість введення санкцій проти Росії через видачі паспортів жителям окупованого Донбасу за спрощеною процедурою

На Донбасі загинув український військовий Євросоюз оштрафував п'ять банків на мільярд євро
Новини України ЕвросоюзДонбас
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся