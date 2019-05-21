Особливо для дітей: Супрун розвінчала міфи про таблетки та уколи

У більшості випадків не важливо, в якій формі діюча речовина потрапить в організм
Уляна Супрун розповіла, чому краще використовувати таблетки замість уколів. В.о. голови МОЗ на своїй сторінці в Facebook зазначила, що уколи здатні викликати у дітей справжній стрес.
Не дивлячись на те, що уколи зараз "в тренді" по лікарським маніпуляціям, і щороку в світі роблять щонайменше 16 мільярдів уколів, використання ін'єкцій насправді не завжди виправдано, зазначила вона.
Так, Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує неін'єкційні ліки - але якщо це виправдано.
В Україні, як і в інших країнах, існує міф, ніби уколи більш дієві, ніж таблетки, розповіла Супрун.
"Насправді в більшості випадків не має значення, в якій формі діюча речовина потрапить в організм. Лише в деяких рекомендується саме ін'єкційна форма (невідкладні стани, втрати свідомості пацієнта, введення інсуліну тощо)", - написала вона.
Фото: Уляна Супрун (Віталій Носач, РБК-Україна)
Також важливий психологічний аспект (і больовий) - особливо у випадку з дітьми.
"Часто діти після курсу ін'єкційного лікування починають панічно боятися лікарів і лікарень. Діти і дорослі не повинні терпіти біль, якщо можна обійтися без цього", - зазначила Супрун.
Вона додала, що традиційно ін'єкційні форми призначають для пацієнтів стаціонару, і людина змушена перебувати в лікарні, хоч необхідності в цілодобовому спостереженні лікарів немає.
Більшість захворювань, при яких призначають уколи, можна лікувати таблетками в спокійній обстановці.
Ілюстративне фото (pixabay)
Крім того, медпрацівник може випадково поранити голкою, якою була зроблена ін'єкція пацієнту, і через цього збільшуються шанси заразитися такими захворюваннями, як ВІЛ, гепатит В, гепатит С.
"Якщо лікар призначає вам ін'єкційні форми медичних препаратів - поцікавтеся, чи не можна замінити їх тим самим засобом, але у формі таблетки", - закликала Супрун.
Фото: facebook.com/ulanasuprun
Користувачі мережі не залишилися байдужими до такої "хворий" теми, як уколи.
Скрін коментарів: facebook.com/ulanasuprun
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