Названо умову призову жінок під час мобілізації
Фото: Названо умову призову жінок під час мобілізації (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні триває мобілізація у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії. Призов жінок на військову службу в цей час можливий тільки за їх згодою.
Про це розповів начальник Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Тищенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Lviv.media.
"Призов жінок на військову службу при мобілізації можливий тільки за їх згодою. Законом України не передбачений обов'язковий призов жінок по мобілізації і необхідності в цьому в даний час не має", - заявив він.
Нагадаємо, раніше Верховна рада продовжила термін мобілізації до 23 серпня.
Зазначимо, що парламент також продовжив терміни воєнного стану в Україні.