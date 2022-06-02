Названо умову призову жінок під час мобілізації

В Україні триває мобілізація у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії. Призов жінок на військову службу в цей час можливий тільки за їх згодою.

Про це розповів начальник Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Тищенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Lviv.media.