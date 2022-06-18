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Деякі українці можуть уникнути призову до армії: хто не підлягає мобілізації

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Субота 18 червня 2022 21:43
Деякі українці можуть уникнути призову до армії: хто не підлягає мобілізації Хто може уникнути від мобілізації (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні триває загальна мобілізація, що введена через вторгнення Росії. У законі "Про військовий обов’язок і військову службу" є категорія осіб, які звільняються від призову до армії. Медики пояснили, чи можуть призвати українців, які лікуються з використанням препаратів замісної підтримуючої терапії (ЗПТ).

Про це повідомили в Центрі громадського здоров’я (ЦГЗ) МОЗ України.

Хто належить до пацієнтів ЗПТ

Пацієнти ЗПТ - це особи із психічними та поведінковими розладами, що виникли внаслідок вживання опіоїдів зі встановленим діагнозом залежності згідно з МКХ-10: F11 "Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів".

Відповідно до розкладу хвороб, станів та фізичних недоліків, що визначають ступінь придатності до військової служби, затвердженого міністром оборони України від 14 серпня 2008 року №402, статті 15, такі люди звільняються як від мобілізації, так і від служби в армії.

Також такі особи мають наступні категорії непридатності до військової служби при:

  • синдромі залежності з різкими, стійкими психічними розладами - непридатні до військової служби з виключенням із військового обліку;
  • синдромі залежності з помірними або незначними психічними розладами - непридатні до військової служби в мирний час, обмежено придатні у воєнний час.

Що робити, якщо пацієнт отримав повістку

Медики кажуть, що люди, які отримали повістки, зобов’язані звернутися до військових комісаріатів, щоби пройти військово-лікарську комісію та отримати її висновок (залежно від синдрому) про виключення з військового обліку/непридатність до військової служби в мирний час, обмежену придатність у воєнний час.

Деякі українці можуть уникнути призову до армії: хто не підлягає мобілізації

Медики розповіли, чи звільняються від призову пацієнти замісної терапії (phc.org.ua)

Раніше ми повідомляли, хто не підлягає призову на військову службу.

Також ми писали, хто має право на відстрочку під час призову до ЗСУ.

Окрім того, ми називали умову призову жінок під час мобілізації.

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