Як нафтова криза вплине на економіку України: усі подробиці

Нафта стрімко падає у ціні, і якщо розглядати це явище у світових масштабах, то для багатьох країн ця затяжна криза буде мати різноманітні та несподівані наслідки. Фахівці повідомляють, що для України ця криза буде мати подвійний ефект - торговий і фінансовий.

Оскільки ця подія призведе світову економіку до уповільнення, що пов'язано з падінням цін на сировину, то в плані торгівлі сповільняться також наші експортні можливості, передає "Сьогодні".

Криза фінансової сфери, в свою чергу, виникає завжди, коли стабільність світового ринку просідає через припинення надходжень в економіку. Нас чекає відплив капіталовкладень від інвесторів, які в періоди подібних криз воліють вкладатися в більш стабільні, консервативні, інструменти - облігації та банківські метали.

Ця криза несе не тільки глобальні зміни, але й нові перспективи. "Ми не зможемо брати нові борги для того, щоб виплачувати старі. Але, з іншого боку, якщо дивитися глобально, для України це також нові можливості. Тому що у нас є потенціал і в біотехнологіях, і в інформаційних. І ми можемо зайняти більш цікаве положення у новому глобальному "харчовому ланцюзі" світової економіки, ніж займаємо зараз - положення сировинного придатка", - прогнозує Олексій Кущ.

Також експерт зазначив, що Китай в цей раз не зможе зайняти таке ж ефективне положення, яке він займав раніше, а нова точка драйву буде перебувати в Індії та країнах АСЕАН.

Нагадаємо, експерти озвучили, коли в Україні подешевшає бензин.

Ми писали, як обвал нафти вплине на життя українців.