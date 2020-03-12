Коли в Україні подешевшає бензин: експерти озвучили прогноз

Обвал нафти - коли в Україні подешевшає бензин

Бензин має подешевшати, оскільки ціни на нафту обвалилися

Обвал нафти завжди спричиняв за собою зниження цін на бензин, і цей випидок не повинен стати виключенням. Хоча експерти дають досить неоднозначний прогноз щодо даного питання.

Ціни на нафту впали на 30%, що є рекордним рівнем з 2008 року і така тенденція якийсь час буде незмінною. Про це інформує видання "Сьогодні".

"У найближчій перспективі ціни на нафтове паливо (бензин, солярка) і нафтопродукти (моторні і агрегатні масла) будуть знижуватися. Але темпи та строки змін цін на нафтопродукти не пропорційні змінам цін на саму нафту", - відзначає член правління Інституту національної політики, Марина Багрова.

За словами експерта, при зниженні вартості бареля нафти на 30%, на термін більше одного місяця, вартість бензину знижується в середньому на 15-20%. Тому потрібно дивитися, як довго ціни на нафту утримаються на нинішньому рівні.

Є також негативний аспект, який полягає в тому, що рейдери дуже неохоче знижують ціни на нафтопродукти. Однак інвестаналітик European Analytical Centre Вадим Бардась вважає, що зараз ціни на АЗС невиправдано завищені.

"При адекватній роботі Антимонопольного комітету та конкурентного ринку вартість бензину марки А-95 має обвалитися на 30-35% до 17-18 грн за літр, однак ціна становить більше 26 гривень за літр. В нинішніх умовах можна очікувати лише незначне зниження вартості пального - на 3-5%", - говорить Бардась.

Раніше ми писали, як обвал ринків у подальшому вплине на курс долара в Україні.