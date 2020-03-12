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Вартість нафти впала після заборони поїздок з Європи в США

Новини » Економіка     12.03.2020 - 09:59
Вартість нафти впала після заборони поїздок з Європи в США
Ілюстративне фото (wikipedia.org)

Вартість нафти впала на 10%

Ціни на нафту марок Brent та WTI впали на понад 10% після звернення президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа до нації у зв'язку з коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані торгів на біржі ICE в Лондоні.

Так, станом на 5:10 за київським часом ціна за барель нафти Brent знизилася на 10,6% та становила 33,65 долара, тоді як WTI торгувалася на рівні 31,11 долара - зниження на 10,44%.

Причиною для такого падіння ціни на нафту стало рішення Трампа про заборону поїздок з країн Європи до США на 30 днів у зв'язку з небезпекою поширення коронавірусу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ОПЕК знизила на 2020 рік прогноз зростання світового попиту на нафту на 0,92 млн барелів на добу до 0,06 млн барелів на добу у зв'язку з коронавірусом.

Як писало РБК-Україна, ціни на нафту звалилися 9 березня майже на 30% - до 33 доларів за барель - після того, як Саудівська Аравія знизила офіційні розцінки на продаж нафти та запланувала різке збільшення видобутку у квітні, почавши цінову війну, попри негативний ефект, який на світовий попит надає поширення коронавірусу.

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