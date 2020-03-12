Как нефтяной кризис повлияет на экономику Украины: все подробности

Нефть стремительно падает в цене, и если рассматривать это явление в мировых масштабах, то для многих стран этот затяжной кризис будет иметь самые разные и неожиданные последствия. Специалисты сообщают, что для Украины этот кризис будет иметь двойной эффект - торговый и финансовый.

Поскольку данное событие приведет мировую экономику к замедлению, связаному с падением цен на сырье, то в плане торговли замедлятся и наши экспортные возможности, передает "Сегодня".

Кризис финансовой сферы, в свою очередь, возникает всегда, когда стабильность мирового рынка проседает из-за прекращения поступлений в экономику. Нас ожидает отток капиталовложений от инвесторов, которые в периоды подобных кризисов предпочитают вкладываться в более стабильные, консервативные, инструменты - облигации и банковские металлы.

Данный кризис несет не только глобальные изменения, но и новые перспективы. "Мы не сможем брать новые долги для того, чтобы выплачивать старые. Но, с другой стороны, если смотреть глобально, для Украины это и новые возможности. Потому что у нас есть потенциал и в биотехнологиях, и в информационных. И мы можем занять более интересное положение в новой глобальной "пищевой цепи" мировой экономики, чем занимаем сейчас - положение сырьевого придатка", - прогнозирует Алексей Кущ.

Также эксперт отметил, что Китай в этот раз не сможет занять такое же эффективное положение, какое он занимал раньше, а новая точка драйва будет находиться в Индии и странах АСЕАН.

Напомним, эксперты озвучили, когда в Украине подешевеет бензин.

Мы писали, как обвал нефти повлияет на жизнь украинцев.