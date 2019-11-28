Від неї погано пахло: у Запоріжжі водій виштовхав з автобуса бабусю (фото)

У Запоріжжі водій муніципального автобуса виштовхав з салону літню жінку і закриваючи двері, прищемив їй руку. Про цей кричущий інцидент повідомили в Telegram-каналі "Це Запоріжжя". Інцидент стався 26 листопада на автобусній зупинці по вулиці Новгородській в Хортицькому районі міста.

В 14:20 водій автобуса МАЗ-203 з бортовим номером 8780, який їхав у напрямку зупинки: БК ЗАлК, грубо виштовхнув з салону літню жінку і прищемив їй дверима руку. За словами водія, він це зробив тому, що жінка погано пахла і выглядила неохайно. Пасажири з думкою водія не згодні і не вважають, що бабуся виглядала неохайно. За їх словами, вона була з важкими пакетами.

У Запоріжжі водій вигнав бабусю з автобуса (Telegram/Це Запоріжжя)

Як ми раніше писали, в Сумах з маршруток випали дві пасажирки протягом декількох днів. 69-річна жінка в результаті інциденту отримала травму голови і померла. Ще одна пенсіонерка перебуває в лікарні з переломом ноги. При цьому водії стверджують, що пасажири постраждали через власну неуважність.

Також ми повідомляли, що в одній з маршруток Дніпра стався кричущий інцидент. Водій маршрутного таксі буквально выволочил жінку з салону, тримаючи за руки. При цьому йому допомагав ще один чоловік, ймовірно пасажир.