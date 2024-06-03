Монстр из морских глубин. Как на самом деле выглядит удильщик

Удильщики - загадочные обитатели глубинного океана, привлекающие внимание ученых и любителей морской фауны своей уникальностью и удивительным способом выживания. Их уникальная жизнь в глубине воды вызывает восхищение и помогает раскрыть тайны о жизни в самых темных уголках нашей планеты.

Долгожители нашей планеты

Новое исследование показало, что удильщики впервые колонизировали северную зону океана 55 миллионов лет назад в период экстремального глобального потепления. По словам исследователей, странная рыба приспособилась к жизни в глубоком море, став половыми паразитами.

Эти рыбы делятся на самые разные группы позвоночных глубоководных, приняв множество форм. Одной из самых известных особенностей является биолюминесцентная приманка, привлекающая жертву к ряду острых зубов.

Капский удильник или бирманский удильник (фото: Википедия)

Многие виды удильщиков патрулируют морское дно, используя видоизмененные плавники, напоминающие ноги. Остальные живут в глубоких открытых водах, на глубине от 900 до 4 000 метров под поверхностью.

Новое исследование 2024 года предполагает, что удильщики группы Ceratioidea колонизировали северную зону во время палеоцен-эоценового термического максимума, произошедшего 55 миллионов лет назад и продолжавшегося около 200 000 лет.

Западноатлантический удильник (фото: Википедия)

Этот период, возможно, был вызван вулканическими событиями, вызвавшими выброс метана в атмосферу. Температура в полярных морях достигала 23 градусов по Цельсию, а в тропических морях – до 36 градусов по Цельсию.

Это событие уничтожило многочисленные глубоководные организмы и открыло новые экологические ниши, которыми воспользовались цератиоидные удильщики благодаря своим уникальным адаптациям.

Австралийский гладколобый удильник (фото: Википедия)

Рыба, зашедшая обратно в воду

Большинство цератиоидных удильщиков отделились от своих прибрежных собратьев 50–30 миллионов лет назад, что совпадает с климатическими изменениями того периода.

"Мы обнаружили, что они ушли в глубокий океан, так же, как киты возвращаются в океан от ходячих предков", – рассказал Чейз Браунштейн, аспирант Йельского университета. "Удильщики просто сделали все наоборот. Они шли по дну океана и вернулись в воду".

Жить в глубокой зоне означает не иметь настоящего дома - здесь нет рифов, пещер, водорослей или другого субстрата, за который можно было бы ухватиться. Такой образ жизни не способствует поиску партнера, но исследователи предполагают, что удильщики приняли новые стратегии размножения, чтобы преуспеть в этом безликом ландшафте.

Капский удильник или бирманский удильник (фото: Википедия)

Эти рыбы находят друг друга по запаху. «У самцов такие гигантские ноздри. Это научная фантастика. Мы думаем, что они улавливают феромоны», – сказал Браунштейн.

Когда удильник встречает в темноте потенциального партнера, он не хочет отпускать его. Иногда самцы временно прикрепляются к самок, которые значительно больше. "Диморфизм просто смешной", - сказал Браунштейн. "В некоторых случаях самцы составляют 1/100 размера самок".

А иногда самцы сливаются со своими партнершами навсегда, становясь половыми паразитами, сливаясь с телами самок. У некоторых видов с самкой сливается только один самец, а в других случаях к самке могут прикрепляться несколько самцов.

Чернобрюхий удильник (фото: Википедия)

Эта уникальная репродуктивная стратегия есть результат недостатков иммунной системы. Обычно адаптивная иммунная система распознает и уничтожает чужеродные клетки. Но утрата этих иммунных функций дозволяет самке принять самца как часть собственного тела, питая его собственной кровью. Он, в свою очередь, служит неизменным банком спермы.

Исследователи считают, что дегенерация иммунной системы и содействие половому паразитизму были полезны в этот период радикальных изменений в экосистеме, позволив удильщикам уйти в безликие глубины и превратиться в удивительных существ, сегодня населяющих глубины океана.

Глубоководный удильник-звездный (фото: Википедия)