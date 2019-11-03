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Я все ще думаю про неї: принц Гаррі зробив гучне визнання

STYLERПерсони    03.11.2019 - 12:18
Я все ще думаю про неї: принц Гаррі зробив гучне визнання
Меган Маркл, принц Гаррі і син Арчі (фото: royal.uk)

Принц Гаррі досі важко переживає смерть матері

Після того, як Принц Гаррі і Меган Маркл повернулися з тривалої африканської подорожі до Великобританії, вийшов документальний фільм про герцогів Сассекських. Раніше принц в 2017 році на подкасті Bryony Gordon's Mad World розповів, як переносив смерть своєї мами. Саме Меган і в перший, і в другий раз спонукала принца розповісти про його психологічний стан.

Королівське подружжя, як і герцоги Кэмбриджские, стали займатися захистом і підтримкою психологічного здоров'я. Гаррі разом з принцом Вільямом і Кейт Міддлтон відкрили благодійний фонд Head Together за рік до появи подкасту про смерть принцеси Діани.

Діяльність благодійного фонду фокусується на просуванні відкритих розмов про психічне здоров'я.

Другий раз принц Гаррі розповів про свої внутрішні проблеми у документальному фільмі ITV "Гаррі і Меган: африканська подорож". Гаррі розповів про "гнійні рани", які залишилися після смерті його покійної мами. Також королівський спадкоємець зізнався, наскільки важлива для нього стала Африка, коли він змирився зі смертю Діани.

Я все ще думаю про неї: принц Гаррі зробив гучне визнання

Принцеса Діана загинула в аварії: (фото: колаж РБК-Україна)

Він сказав: "Було дуже емоційно повертатися слідами моєї матері через 22 роки. Давайте закінчимо те, що було розпочато".

Герцог зізнався, що йому досі боляче переживати смерть власної матері.

"Я думаю, що, ймовірно, гноїться рана. Я думаю, що, будучи частиною цієї сім'ї, в цій ролі, кожен раз, коли я бачу камеру, кожен раз, коли я чую клацання, кожен раз, коли я бачу спалах, це повертає мене прямо назад, так що в цьому відношенні це найгірше нагадування про її життя, а не краще", - сказав принц.

Він додав: "перебуваючи тут сьогодні, 22 роки тому, намагаючись закінчити те, що вона почала, я відчуваю неймовірні емоції, але все, що я роблю, нагадує мені про неї".

Нагадаємо, що раніше суд постановив, що принцеса Діана загинула в результаті вбивства з необережності.

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Новини України принц Гарріпринцесса Диана
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