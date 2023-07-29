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Опасно для здоровья и жизни. Эти 6 комнатных растений нужно держать подальше от малышей

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Суббота 29 июля 2023 17:21
Опасно для здоровья и жизни. Эти 6 комнатных растений нужно держать подальше от малышей Какие комнатные растения опасны для детей.
Автор: Наталия Коваль

Маленьким детям все интересно. Они любят пробовать вещи не только на ощупь, но и на вкус, растения поэтому не исключение. Важно знать, какие цветы нужно держать подальше от малышей, чтобы не навредить их здоровью.

Какие комнатные растения опасны для детей - читайте в материале Styler.

Фикус

На самом деле испарения фикуса содержат большое количество фитонцидов, особенно опасных для младенцев. Поры попадая в дыхательные пути малыша, могут вызвать аллергию.

Особенно опасными считаются такие разновидности как фикус петиолариса и бенджамина. К тому же фикусы ночью интенсивно поглощают кислород в помещении, после чего может болеть голова.

Опасно для здоровья и жизни. Эти 6 комнатных растений нужно держать подальше от малышейФикус (фото: rastenievod)

Ландыш

Эти цветы содержат гликозиды, которые наносят вред сердечно-сосудистой системе, нервной системе и желудочно-кишечному тракту. Эти растения не повредят взрослым, однако их следует держать подальше от детей.

Опасно для здоровья и жизни. Эти 6 комнатных растений нужно держать подальше от малышейЛандыш (фото: sad.net.ua)

Дифенбахия

Это растение содержит опасный сок. Если малыш или даже домашнее животное решат попробовать листья по вкусу, то сок попадет в желудок, а это приведет к отравлению. Также прикасаться к сломанным или срезанным стеблям категорически нельзя - попадая на кожу, сок вызывает ожоги и раздражение.

Опасно для здоровья и жизни. Эти 6 комнатных растений нужно держать подальше от малышейДифенбахия (фото: wikipedia)

Аглаонема

Этот цветок при самоопылении может дать небольшие красные ягоды. Детям может захотеться их сорвать и попробовать по вкусу, но они крайне ядовиты и способны нанести серьезный вред здоровью.

Опасно для здоровья и жизни. Эти 6 комнатных растений нужно держать подальше от малышейАглаонема (фото: asterias.od.ua)

Монстера

В соке монстеры есть вещества, вызывающие раздражение кожи и воспаление слизистой. Также если ребенок попробует цветок по вкусу, то это может привести к серьезным отравлениям, требующим медицинского вмешательства.

Опасно для здоровья и жизни. Эти 6 комнатных растений нужно держать подальше от малышейМонстера (фото: freepik)

Азалия

Если попробовать листок или цветок, которые запросто могут сделать маленькие дети, можно почувствовать сильную изжогу, затем тошноту и диарею. А если вовремя не обратиться к врачу, яд повлечет за собой нарушение работы сердечно-сосудистой и нервной систем, что может привести к негативным последствиям.

Опасно для здоровья и жизни. Эти 6 комнатных растений нужно держать подальше от малышейАзалия (фото: wikipedia)

Раньше мы писали о том, какие комнатные растения не требуют ежедневного полива.

Также читайте, главные ошибки в уходе за орхидеей, которые точно ее убьют.

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