Опасно для здоровья и жизни. Эти 6 комнатных растений нужно держать подальше от малышей
Маленьким детям все интересно. Они любят пробовать вещи не только на ощупь, но и на вкус, растения поэтому не исключение. Важно знать, какие цветы нужно держать подальше от малышей, чтобы не навредить их здоровью.
Какие комнатные растения опасны для детей - читайте в материале Styler.
Фикус
На самом деле испарения фикуса содержат большое количество фитонцидов, особенно опасных для младенцев. Поры попадая в дыхательные пути малыша, могут вызвать аллергию.
Особенно опасными считаются такие разновидности как фикус петиолариса и бенджамина. К тому же фикусы ночью интенсивно поглощают кислород в помещении, после чего может болеть голова.
Фикус (фото: rastenievod)
Ландыш
Эти цветы содержат гликозиды, которые наносят вред сердечно-сосудистой системе, нервной системе и желудочно-кишечному тракту. Эти растения не повредят взрослым, однако их следует держать подальше от детей.
Ландыш (фото: sad.net.ua)
Дифенбахия
Это растение содержит опасный сок. Если малыш или даже домашнее животное решат попробовать листья по вкусу, то сок попадет в желудок, а это приведет к отравлению. Также прикасаться к сломанным или срезанным стеблям категорически нельзя - попадая на кожу, сок вызывает ожоги и раздражение.
Дифенбахия (фото: wikipedia)
Аглаонема
Этот цветок при самоопылении может дать небольшие красные ягоды. Детям может захотеться их сорвать и попробовать по вкусу, но они крайне ядовиты и способны нанести серьезный вред здоровью.
Аглаонема (фото: asterias.od.ua)
Монстера
В соке монстеры есть вещества, вызывающие раздражение кожи и воспаление слизистой. Также если ребенок попробует цветок по вкусу, то это может привести к серьезным отравлениям, требующим медицинского вмешательства.
Монстера (фото: freepik)
Азалия
Если попробовать листок или цветок, которые запросто могут сделать маленькие дети, можно почувствовать сильную изжогу, затем тошноту и диарею. А если вовремя не обратиться к врачу, яд повлечет за собой нарушение работы сердечно-сосудистой и нервной систем, что может привести к негативным последствиям.
Азалия (фото: wikipedia)
Раньше мы писали о том, какие комнатные растения не требуют ежедневного полива.
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