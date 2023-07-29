Опасно для здоровья и жизни. Эти 6 комнатных растений нужно держать подальше от малышей

Маленьким детям все интересно. Они любят пробовать вещи не только на ощупь, но и на вкус, растения поэтому не исключение. Важно знать, какие цветы нужно держать подальше от малышей, чтобы не навредить их здоровью.

Фикус

На самом деле испарения фикуса содержат большое количество фитонцидов, особенно опасных для младенцев. Поры попадая в дыхательные пути малыша, могут вызвать аллергию.

Особенно опасными считаются такие разновидности как фикус петиолариса и бенджамина. К тому же фикусы ночью интенсивно поглощают кислород в помещении, после чего может болеть голова.

Фикус (фото: rastenievod)

Ландыш

Эти цветы содержат гликозиды, которые наносят вред сердечно-сосудистой системе, нервной системе и желудочно-кишечному тракту. Эти растения не повредят взрослым, однако их следует держать подальше от детей.

Ландыш (фото: sad.net.ua)

Дифенбахия

Это растение содержит опасный сок. Если малыш или даже домашнее животное решат попробовать листья по вкусу, то сок попадет в желудок, а это приведет к отравлению. Также прикасаться к сломанным или срезанным стеблям категорически нельзя - попадая на кожу, сок вызывает ожоги и раздражение.

Дифенбахия (фото: wikipedia)

Аглаонема

Этот цветок при самоопылении может дать небольшие красные ягоды. Детям может захотеться их сорвать и попробовать по вкусу, но они крайне ядовиты и способны нанести серьезный вред здоровью.

Аглаонема (фото: asterias.od.ua)

Монстера

В соке монстеры есть вещества, вызывающие раздражение кожи и воспаление слизистой. Также если ребенок попробует цветок по вкусу, то это может привести к серьезным отравлениям, требующим медицинского вмешательства.

Монстера (фото: freepik)

Азалия

Если попробовать листок или цветок, которые запросто могут сделать маленькие дети, можно почувствовать сильную изжогу, затем тошноту и диарею. А если вовремя не обратиться к врачу, яд повлечет за собой нарушение работы сердечно-сосудистой и нервной систем, что может привести к негативным последствиям.

Азалия (фото: wikipedia)