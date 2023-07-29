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Небезпечно для здоров'я та життя. Ці 6 кімнатних рослин треба тримати подалі від малюків

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Субота 29 липня 2023 17:21
Небезпечно для здоров'я та життя. Ці 6 кімнатних рослин треба тримати подалі від малюків Які кімнатні рослини небезпечні для дітей
Автор: Наталя Коваль

Маленьким дітям все цікаво. Вони люблять пробувати речі на лише на дотик, а й на смак, рослини тому не виняток. Важливо знати, які квіти треба тримати подалі від малюків, аби не нашкодити їхньому здоров'ю.

Які кімнатні рослини небезпечні для дітей - читайте в матеріалі Styler.

Фікус

Насправді випари фікуса містять велику кількість фітонцидів, які особливо небезпечні для немовлят. Пори потрапляючи в дихальні шляхи малюка, можуть викликати алергію.

Особливо небезпечними вважаються такі різновиди, як фікус петіоларису та бенджаміна. До того ж фікуси вночі інтенсивно поглинають кисень у приміщенні, після чого може боліти голова.

Небезпечно для здоров'я та життя. Ці 6 кімнатних рослин треба тримати подалі від малюківФікус (фото: rastenievod)

Конвалія

Ці квіти містять глікозиди, які завдають шкоди серцево-судинній системі, нервовій системі та шлунково-кишковому тракту. Ці рослини не зашкодять дорослим, однак їх слід тримати подалі від дітей.

Небезпечно для здоров'я та життя. Ці 6 кімнатних рослин треба тримати подалі від малюківКонвалія (фото: sad.net.ua)

Дифенбахія

Ця рослина містить небезпечний сік. Якщо малюк або навіть домашня тварина вирішать спробувати листя на смак, то сік потрапить у шлунок, а це призведе до отруєння. Також торкатися до зламаних або зрізаних стебел категорично не можна - потрапляючи на шкіру, сік викликає опіки та подразнення.

Небезпечно для здоров'я та життя. Ці 6 кімнатних рослин треба тримати подалі від малюківДифенбахія (фото: wikipedia)

Аглаонема

Ця квітка при самозапиленні може дати невеликі червоні ягоди. Дітям може захотітися їх зірвати та спробувати на смак, але вони вкрай отруйні та здатні завдати серйозної шкоди здоров'ю.

Небезпечно для здоров'я та життя. Ці 6 кімнатних рослин треба тримати подалі від малюківАглаонема (фото: asterias.od.ua)

Монстера

У соку монстери є речовини, які викликають подразнення шкіри і запалення слизової оболонки. Також якщо дитина спробує квітку на смак, то це може призвести до серйозних отруєнь, що вимагають медичного втручання.

Небезпечно для здоров'я та життя. Ці 6 кімнатних рослин треба тримати подалі від малюківМонстера (фото: freepik)

Азалія

Якщо спробувати листок чи квітку, що запросто можуть зробити маленькі діти, можна відчути сильну печію, потім нудоту та діарею. А якщо вчасно не звернутися до лікаря, отрута спричинить порушення роботи серцево-судинної та нервової систем, що може призвести до негативних наслідків.

Небезпечно для здоров'я та життя. Ці 6 кімнатних рослин треба тримати подалі від малюківАзалія (фото: wikipedia)

Раніше ми писали про те, які кімнатні рослини не вимагають щоденного поливу.

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