Главные ошибки в уходе за орхидеей, которые точно ее убьют

Орхидея на самом деле проще в уходе, чем кто-то может подумать. Однако и здесь есть много нюансов, которые следует учитывать, чтобы не убить красавицу.

О том, какой уход может погубить цветок, рассказали в популярном британском издании Express.

Прямой солнечный свет

Несмотря на то что орхидеи эволюционировали в условиях жары тропического климата, они не любят прямого солнечного света. Эти цветы в основном росли в густых джунглях и лесах, где деревья и растения защищали их от прямого воздействия солнца.

Лучше разместить орхидею в хорошо освещенной комнате, но подальше от солнца. Если этого не делать, растение будет быстро терять влагу и свой красивый, яркий цвет.

Недостаточный или чрезмерный полив

По словам экспертов, никогда не нужно переливать цветы или наоборот - недостаточно поливать, иначе растения просто погибнут.

Большинство людей просто считают, что они должны относиться к своим свежесрезанным орхидеям, как к любому другому цветку. Однако по словам садоводов, нужно знать правила полива, если владельцы не хотят, чтобы корни цветка не начали гнить.

Срезанным цветам орхидей необходимо небольшое количество воды. Наполните половину или даже на треть вазу водой и поставьте туда растение.

Если листья, стебель или лепестки начинают пожелтеть и стали бледными, значит, растение требует больше воды. Срезанные орхидеи при правильном количестве воды могут стоять в вазе приблизительно неделю.

Слишком сухое или холодное место

Поскольку орхидеи любят высокую влажность, для них идеальным местом является ванная.

Большинство цветов не любят высокий уровень влажности, однако орхидеям будет в самый раз. Также желательно, чтобы в ванной было хорошее освещение, а не темнота.

К тому же, как вариант можно попробовать увлажнитель воздуха, который также будет полезен для растения.