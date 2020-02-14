Небесні "валентинки": український ас намалював у небі сердечко

Український пілот зобразив сердечко в небі (колаж РБК-Україна)

Пілот на винищувачі привітав усіх закоханих

У День Святого Валентина українські льотчики яскраво привітали всіх закоханих зі святом - ас зобразив у небі сердечко, "намалювавши" фігуру за допомогою вихлопу літака.

Знімки опубліковані 14 лютого на Facebook-сторінці Організації Волинських авіалюбителів "ОВАЛ" - луцького аероклубу "Крила Волині".

Майстерність малювання небесних "валентинок" була продемонстрована раніше під час льотно-методичного збору фронтовий винищувальної авіації на Луцькому військовому аеродромі.

"Але, зважаючи на сьогоднішнє свято, вони є дуже актуальними", - йдеться в повідомленні Севастопольско-Волинських соколов зі складу 204-й Севастопольський БрТА їм. Покришкіна-fanpage.

День закоханих - волинський льотчик зобразив у небі сердечко (Фото: facebook.com/Lutsk.Avia)

Зазначимо, що українські льотчики нерідко здобувають найвищі нагороди на міжнародних авіашоу. Нещодавно підполковник 831-ї бригади тактичної авіації Юрій Булавка на бойовому винищувачі Су-27 став переможцем Gdynia Aerobaltik 2019 у Польщі - його піруети в повітрі назвали найкращим пілотажем.

А за місяць до цього приголомшливе шоу аса на міжнародному авіапоказі в британському місті Фейфорд також було визнано кращим сольним пілотажем.