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Вразив глядачів: український льотчик другий місяць поспіль стає кращим в світі (фото)

STYLERЖиття    19.08.2019 - 21:26
Вразив глядачів: український льотчик другий місяць поспіль стає кращим в світі (фото)
Український льотчик був названий кращим в світі (Колаж РБК-Україна)

Раніше український льотчик показав вищий пілотаж на іншому авіашоу

Український льотчик Юрій Булавка і його виступ на бойовому винищувачі Су-27 було вже двічі визнано найкращим пілотажем. Про це повідомили на сторінці "Командування Повітряних сил ЗСУ" в соціальній мережі Facebook.

Юрій Булавка виступив з демонстраційним польотом на бойовому винищувачі Су-27 у польському місті Гдиня в рамках авіашоу Gdynia Aerobaltik 2019. Його виступ було названо кращим пілотажем.

У своєму 15-хвилинному показі підполковник 831 бригади тактичної авіації Юрій Булавка вразив глядачів своєю виучкою і майстерністю. Він продемонстрував фігури вищого пілотажу та маневреність бойового винищувача. Піруети, які продемонстрував пілот в повітрі, захоплена публіка супроводжувала гучними оплесками.

Вразив глядачів: український льотчик другий місяць поспіль стає кращим в світі (фото)

Український пілот визнаний кращим у світі (facebook.com/kpszsu)

Варто відзначити, що це не перша перемога Юрія Булавки. У липні підполковник брав участь у міжнародному авиапоказі в британському місті Фейфорд. На своєму бойовому літаку-винищувачі він показав приголомшливе шоу, які було визнано кращим сольним пілотажем.

"Сьогодні українські екіпажі Су-27, Су-24 і Іл-76МД, які брали участь в авіаційному показі повертаються в Україну! Варто зазначити, що український бомбардувальник типу Су-24 вперше брав участь у міжнародному авіаційному показі. Під час статичного показу відвідувачі оглянули літаки Су-27, Су-24 і Іл-76МД, фотографувалися та спілкувалися з льотними екіпажами, дякували за незабутній і неперевершений виступ підполковника Юрія Булавки. Європейська публіка залишилася в захваті від сольного показу УКРАЇНСЬКОГО пілота, натренованості і високого рівня підготовки всіх екіпажів!" – сказано в повідомленні.

Фото: facebook.com/kpszsu

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у мережі з'явилося відео знищення коригувальника вогню в Мар'їнці.

А також розповідали про те, що мережу вразила розповідь військового, який брав участь у звільнення Горлівки.

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