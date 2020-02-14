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День Святого Валентина: мощі покровителя всіх закоханих зберігаються в Україні

STYLERЖиття    14.02.2020 - 12:36
День Святого Валентина: мощі покровителя всіх закоханих зберігаються в Україні
Мощі Святого Валентина зберігаються в Україні (Колаж РБК-Україна)

Мощі Святого Валентина зберігаються в Україні вже більше двохсот років

День Святого Валентина відзначається в багатьох країнах світу 14 лютого. Цей день вважається святом усіх закоханих. Традиційно в цей день закохані дарують один одному милі листівки – валентинки та подарунки, які свідчать про теплі почуття.

Коріння цього свята сягають далеко в минуле, в часи правителя Римської Імперії Клавдія II. Саме він наказав стратити у 269 році християнського священника Валентина за те, що той таємно вінчав закохані пари. Жорстокий правитель видав указ, в якому заборонив легіонерам одружуватися, щоб вони не тікали від служби в армії.

Але священник Валентин з міста Терні не побоявся страшного указу і таємно поєднував серця легіонерів з їх коханими. Коли про це дізнався імператор, він наказав стратити Валентина. За день до цього священник написав листа своїй коханій, дочці тюремника і підписав його "Твій Валентин".

В 496 році римський Папа Геласіус канонізував християнського мученика, що постраждав за віру і 14 лютого оголосив Днем святого Валентина.

260 років тому мощі Святого Валентина перевезли в невелике містечко Самбір у Львівській області. Згідно з архівними документами, він був покровителем Перемишлсько-Самбірської єпархії. У радянський час мощі ховали, щоб їх не забрали комуністи, а не загальний показ їх виставили тільки після того, як Україна стала незалежною.

День Святого Валентина: мощі покровителя всіх закоханих зберігаються в Україні

Мощі Святого Валентина в Самборі

"Мощі священномученика Валентина були привезені 13 травня 1759 року. Вони були передані з Риму, викопані на кладовищі Прескили", - розповів настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці Отець Богдан Добрянський.

У День святого Валентина Самбір з'їжджаються багато українців, а також туристи. Вважається, що мощі покровителя закоханих чудотворні. Молодята просять щастя в сімейному житті, закохані – вдачі та везіння.

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