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Незбагненна втрата: на Донбасі помер відомий волонтер (фото)

STYLERПерсони    26.06.2019 - 19:12
Незбагненна втрата: на Донбасі помер відомий волонтер (фото)
Помер волонтер Сергій Ніколаєнко (Фото: колаж РБК-Україна)

Волонтер Сергій Ніколаєнко активно допомагав армії та переселенцям, багато зробив для рідного Бахмута

Волонтер Сергій Ніколаєнко помер у Донецькій області в Бахмуті. Церемонія прощання з відомим підприємцем, який роками займався культурною діяльністю в рідному місті та допомагав українській армії та переселенцям, відбулося 26 червня о 14:30 в селі Іваньковське (Червоне). Про це йдеться у повідомленні на його Facebook-сторінці.

Сергій Ніколаєнко після звільнення воїнами ЗСУ Бахмута від бойовиків-"ДНРівців" влітку 2014 року (місто тоді називалося Артемівськ) організував пункт збору допомоги для українських бійців. Також він був засновником і головою благодійної організації "Бахмут Український" та громадською організацією "Моя Єдина".

Активіст-підприємець у своєму вільному просторі "Майстерня" (Простір ідей "Майстерня") проводив культурні та громадські заходи в Бахмуті, допомагав виховувати дітей.

 

Сергій Ніколаєнко (Фото з Facebook)

Користувачі мережі висловлюють співчуття рідним та близьким Сергія Ніколаєнка і згадують волонтера як активного, чесного і світлого людини і справжнього патріота.

  • Царство небесне...
  • Співчуваю!
  • Оля, ми далеко, але душею з тобою, неможливо повірити. Світла пам'ять Сергію. Життя перед очима пролетіло, молодість, Сергія посмішка, завжди життєрадісною людиною був. Тримайся, дорога.
  • Спасибі за все, що ви зробили! За молодь, за виховання, за терпіння... за те, що ви були і є - в тих, кого виховали.
  • Вічна пам'ять!
  • Прийміть щирі співчуття! Світла пам'ять Сергію Федоровичу. Він був дуже світлою і чесною людиною.
  • Боже, яке горе! Прийміть співчуття! Наші лави рідшають! Вічна пам'ять хорошій людині і патріоту! Земля пухом!
  • Незбагненна втрата. Поділяю вашу скорботу. Її важко прийняти!
  • Щиро співчуваю... Ще одна величезна втрата в наших рядах.
  • Сумно. Земля йому пухом. Світла пам'ять. Втрати завжди несподівані, але ця - ще більше. Завжди активний, життєрадісний. Буду його таким завжди пам'ятати...
 

Скрін коментарів

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