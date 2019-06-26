Незбагненна втрата: на Донбасі помер відомий волонтер (фото)

Волонтер Сергій Ніколаєнко активно допомагав армії та переселенцям, багато зробив для рідного Бахмута
Волонтер Сергій Ніколаєнко помер у Донецькій області в Бахмуті. Церемонія прощання з відомим підприємцем, який роками займався культурною діяльністю в рідному місті та допомагав українській армії та переселенцям, відбулося 26 червня о 14:30 в селі Іваньковське (Червоне). Про це йдеться у повідомленні на його Facebook-сторінці.
Сергій Ніколаєнко після звільнення воїнами ЗСУ Бахмута від бойовиків-"ДНРівців" влітку 2014 року (місто тоді називалося Артемівськ) організував пункт збору допомоги для українських бійців. Також він був засновником і головою благодійної організації "Бахмут Український" та громадською організацією "Моя Єдина".
Активіст-підприємець у своєму вільному просторі "Майстерня" (Простір ідей "Майстерня") проводив культурні та громадські заходи в Бахмуті, допомагав виховувати дітей.
Сергій Ніколаєнко (Фото з Facebook)
Користувачі мережі висловлюють співчуття рідним та близьким Сергія Ніколаєнка і згадують волонтера як активного, чесного і світлого людини і справжнього патріота.
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Як повідомлялося раніше, 6 травня у Харкові помер волонтер Максим Курчашов, який не дожив всього чотири дні до свого 46-річчя. Чоловік покінчив життя самогубством.
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