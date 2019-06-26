Незбагненна втрата: на Донбасі помер відомий волонтер (фото)

Помер волонтер Сергій Ніколаєнко (Фото: колаж РБК-Україна)

Волонтер Сергій Ніколаєнко активно допомагав армії та переселенцям, багато зробив для рідного Бахмута

Волонтер Сергій Ніколаєнко помер у Донецькій області в Бахмуті. Церемонія прощання з відомим підприємцем, який роками займався культурною діяльністю в рідному місті та допомагав українській армії та переселенцям, відбулося 26 червня о 14:30 в селі Іваньковське (Червоне). Про це йдеться у повідомленні на його Facebook-сторінці.

Сергій Ніколаєнко після звільнення воїнами ЗСУ Бахмута від бойовиків-"ДНРівців" влітку 2014 року (місто тоді називалося Артемівськ) організував пункт збору допомоги для українських бійців. Також він був засновником і головою благодійної організації "Бахмут Український" та громадською організацією "Моя Єдина".

Активіст-підприємець у своєму вільному просторі "Майстерня" (Простір ідей "Майстерня") проводив культурні та громадські заходи в Бахмуті, допомагав виховувати дітей.

Сергій Ніколаєнко (Фото з Facebook)

Користувачі мережі висловлюють співчуття рідним та близьким Сергія Ніколаєнка і згадують волонтера як активного, чесного і світлого людини і справжнього патріота.

Царство небесне...

Співчуваю!

Оля, ми далеко, але душею з тобою, неможливо повірити. Світла пам'ять Сергію. Життя перед очима пролетіло, молодість, Сергія посмішка, завжди життєрадісною людиною був. Тримайся, дорога.

Спасибі за все, що ви зробили! За молодь, за виховання, за терпіння... за те, що ви були і є - в тих, кого виховали.

Вічна пам'ять!

Прийміть щирі співчуття! Світла пам'ять Сергію Федоровичу. Він був дуже світлою і чесною людиною.

Боже, яке горе! Прийміть співчуття! Наші лави рідшають! Вічна пам'ять хорошій людині і патріоту! Земля пухом!

Незбагненна втрата. Поділяю вашу скорботу. Її важко прийняти!

Щиро співчуваю... Ще одна величезна втрата в наших рядах.

Сумно. Земля йому пухом. Світла пам'ять. Втрати завжди несподівані, але ця - ще більше. Завжди активний, життєрадісний. Буду його таким завжди пам'ятати...

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