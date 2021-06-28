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У небі з'явилась загадкова спіраль, яка вразила людей: що це було та як вона виглядає

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Понеділок 28 червня 2021 18:32
У небі з'явилась загадкова спіраль, яка вразила людей: що це було та як вона виглядає Фото: таємнича спіраль вразила людей (iKristel Tingzon/Facebook)
Автор: Тетяна Самарук

У небі з'явилася спіраль, яка збільшувалась у розмірах, а потім раптово зникла. Місцеві жителі були вражені від побаченого і зробили декілька фото.

Про це пише dailymail.

Так, загадкову спіраль порівняли з порталом з фільму "Доктор Стрендж", але, природно, це не могло бути правдою.

Як виникла спіраль

Як розповіли фахівці, нічого фантастичного в спіралі немає. Причиною її виникнення стала ракета, точніше, паливо, яке вона випустила. Астрономи навіть встановили, що це була китайська ракета Long March 2C, запущена 18 червня.

"Спіраль виникає, коли ракета “перекидається” при польоті, викидаючи паливо. Оскільки фігура знаходиться в космосі, де немає повітря, який міг би зіпсувати її форму, спіраль може бути видна в небі досить довго. На Землі вітер б розігнав або спотворив її набагато швидше", – пояснили вчені.

За словами фахівців, як мінімум це стається вдруге, коли жителі тихоокеанських островів спостерігають подібне явище.

У небі з'явилась загадкова спіраль, яка вразила людей: що це було та як вона виглядаєУ небі з'явилась загадкова спіраль, яка вразила людей: що це було та як вона виглядаєУ небі з'явилась загадкова спіраль, яка вразила людей: що це було та як вона виглядаєУ небі з'явилась загадкова спіраль, яка вразила людей: що це було та як вона виглядаєФото: таємнича спіраль вразила людей (iKristel Tingzon/Facebook)

Раніше ми повідомляли, що астронавти встановили на МКС нову сонячну панель.

Також NASA все ще планує повернути людей на Місяць у 2024 році.

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