Астронавти встановили на МКС нову сонячну панель, - NASA
У неділю, 20 Червня, астронавти Шейн Кімброу і Тома Песке, що входять до складу екіпажу Міжнародної космічної станції, вийшли у відкритий космос. Вони встановили на МКС нову панель сонячної батареї.
Про це повідомляє NASA.
Вихід астронавтів NASA в космічний вакуум почався о 7:42 за часом східного узбережжя США (о 14:42 за київським часом) з модуля Quest.
Астронавти змонтували на фермі P6 одну з двох панелей батарей iROSA, які 5 червня доставив на станцію вантажний корабель Dragon компанії SpaceX.
Друга сонячна панель буде встановлена на МКС 25 червня в ході майбутнього виходу астронавтів у відкритий космос.
Панелі дозволять генерувати більше електроенергії для забезпечення функціонування МКС.
Spacewalkers @Thom_Astro (seen here) & @Astro_Kimbrough work on some get-ahead tasks to prepare for the second new solar array installation on the @Space_Station, set to take place on a future spacewalk. pic.twitter.com/pU6BIQs246— NASA (@NASA) June 20, 2021
The 60-foot-long roll out solar arrays have successfully deployed as the space station soared over the United States. #AskNASA https://t.co/yuOTrYN8CV pic.twitter.com/6mQOQ2Fj5n— International Space Station (@Space_Station) June 20, 2021