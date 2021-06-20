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Астронавти встановили на МКС нову сонячну панель, - NASA

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Неділя 20 червня 2021 22:46
Астронавти встановили на МКС нову сонячну панель, - NASA Фото: астронавти встановили на МКС нову сонячну панель (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

У неділю, 20 Червня, астронавти Шейн Кімброу і Тома Песке, що входять до складу екіпажу Міжнародної космічної станції, вийшли у відкритий космос. Вони встановили на МКС нову панель сонячної батареї.

Про це повідомляє NASA.

Вихід астронавтів NASA в космічний вакуум почався о 7:42 за часом східного узбережжя США (о 14:42 за київським часом) з модуля Quest.

Астронавти змонтували на фермі P6 одну з двох панелей батарей iROSA, які 5 червня доставив на станцію вантажний корабель Dragon компанії SpaceX.

Друга сонячна панель буде встановлена на МКС 25 червня в ході майбутнього виходу астронавтів у відкритий космос.

Панелі дозволять генерувати більше електроенергії для забезпечення функціонування МКС.

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