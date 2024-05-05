"Не завидуйте". Melovin "набросился" на коллег из-за Klavdia Petrivna: в чем дело

Украинский певец MELOVIN обратился к коллегам-артистам, которые "налетают" на самую загадочную украинскую певицу Клавдию Петровну, пренебрежительно высказываясь о ее творчестве.

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В своих соцсетях музыкант опубликовал ролик, в котором рассказал о том, что сейчас он находится в Европе, куда его пригласили принять участие в вечеринках, посвященных Евровидению.

По словам певца, ему очень нравится отношение участников друг к другу и их поддержка, несмотря не то, что все они не знакомы.

Между тем, говорит он, некоторые украинские артисты позволяют себе публично хейтить своих коллег.

"И когда весь мир смотрит на Украину и мы должны объединяться, быть примером того, как надо сплачиваться и объединяться, я наткнулся на видос, где одна из украинских наших известных блондинок, но не суперблондинок, налетает на Клавдию Петровну, пренебрежительно высказывает свои мысли относительно проекта", - сказал MELOVIN, хотя имя исполнительницы называть не стал.

Клавдия Петровна (фото: instagram.com/klavdia_petrivna)

После этого, говорит исполнитель, у него возникает вопрос: когда мы все же начнем объединяться.

"Это так круто, когда выходят какие-то интересные проекты, когда в нашей украинской культуре, в нашем современном шоу-бизнесе появляются новые имена... Мы же так долго кричали, что "на манеже все те же", что все надоело. А когда появляются эти имена, мы почему-то начинаем друг друга с*ать", - подытожил певец, и призвал не завидовать, а развиваться и показывать пример.

Что думают по этому поводу юзеры

Так, фаны знаменитости начали гадать, о какой именно известной блондинке идет речь. Многие предположили, что MELOVIN говорил о Солохе.