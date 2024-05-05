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"Не завидуйте". Melovin "набросился" на коллег из-за Klavdia Petrivna: в чем дело

Воскресенье 05 мая 2024 13:30
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"Не завидуйте". Melovin "набросился" на коллег из-за Klavdia Petrivna: в чем дело MELOVIN (фото: instagram.com/melovin_official)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский певец MELOVIN обратился к коллегам-артистам, которые "налетают" на самую загадочную украинскую певицу Клавдию Петровну, пренебрежительно высказываясь о ее творчестве.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артиста.

Подробности

В своих соцсетях музыкант опубликовал ролик, в котором рассказал о том, что сейчас он находится в Европе, куда его пригласили принять участие в вечеринках, посвященных Евровидению.

По словам певца, ему очень нравится отношение участников друг к другу и их поддержка, несмотря не то, что все они не знакомы.

Между тем, говорит он, некоторые украинские артисты позволяют себе публично хейтить своих коллег.

"И когда весь мир смотрит на Украину и мы должны объединяться, быть примером того, как надо сплачиваться и объединяться, я наткнулся на видос, где одна из украинских наших известных блондинок, но не суперблондинок, налетает на Клавдию Петровну, пренебрежительно высказывает свои мысли относительно проекта", - сказал MELOVIN, хотя имя исполнительницы называть не стал.

&quot;Не завидуйте&quot;. Melovin &quot;набросился&quot; на коллег из-за Klavdia Petrivna: в чем дело

Клавдия Петровна (фото: instagram.com/klavdia_petrivna)

После этого, говорит исполнитель, у него возникает вопрос: когда мы все же начнем объединяться.

"Это так круто, когда выходят какие-то интересные проекты, когда в нашей украинской культуре, в нашем современном шоу-бизнесе появляются новые имена... Мы же так долго кричали, что "на манеже все те же", что все надоело. А когда появляются эти имена, мы почему-то начинаем друг друга с*ать", - подытожил певец, и призвал не завидовать, а развиваться и показывать пример.

Что думают по этому поводу юзеры

Так, фаны знаменитости начали гадать, о какой именно известной блондинке идет речь. Многие предположили, что MELOVIN говорил о Солохе.

  • Бачила також це відео.. воно мене так обурило. С фіга лі? Це хіба не круто, що в суспільстві розвивається та лунає українська якісна музика?
  • Солома просто хотіла хайпанути
  • Бачила те відео про яке ти говориш. Пані банально дуже заздрить, що вона в шоу бізнесі досить давно, а розвитку популярності як такого не має
  • Сподіваюся, що всій цій заздрості скоро настане кінець, люди стануть добрішими

Раньше мы рассказывали, кто на самом деле Клавдия Петровна и почему ее все любят.

Также блогер назвал настоящее имя певицы.

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