"Не заздріть". Melovin "накинувся" на колег через Клавдію Петрівну: у чому справа

Український співак MELOVIN звернувся до колег-артистів, які "налітають" на найзагадковішу українську виконавицю Клавдію Петрівну, зневажливо висловлюючись про її творчість.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram артиста.

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У своїх соцмережах музикант опублікував ролик, в якому розповів про те, що зараз він знаходиться в Європі, куди його запросили взяти участь у вечірках, присвячених Євробаченню.

Зі слів співака, йому дуже подобається ставлення учасників один до одного та їхня підтримка, не дивлячись не те, що всі вони не знайомі.

Тим часом, каже він, деякі українські артисти дозволяють собі публічно хейтити своїх колег.

"І коли весь світ дивиться на Україну і ми маємо об’єднуватися, бути прикладом того, як треба згуртовуватися і єднатися, я натрапив на відос, де одна з українських наших відомих блондинок, але не суперблондинок, налітає на Клавдію Петрівну, зневажливо висловлює свої думки стосовно проєкту", - сказав MELOVIN, хоча ім’я виконавиці називати не став.

Клавдія Петрівна (фото: instagram.com/klavdia_petrivna)

Після цього, говорить виконавець, у нього виникає питання: коли ми все ж почнемо об'єднуватися.

"Це так круто, коли виходять якісь цікаві проекти, коли у нашій українській культурі, у нашому сучасному шоу-бізнесі з’являються нові імена... Ми ж так довго кричали, що "на манеже все те же", що все набридло. А коли з’являються ці імена, ми чогось починаємо один одного с*ати", - підсумував співак, і закликав не заздрити, а розвиватися і показувати приклад.

Що думають стосовно цього юзери

Так, фани знаменитості почали гадати, про яку саме відому блондинку йде мова. Багато хто припустив, що MELOVIN говорив про СолоХу.