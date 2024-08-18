"Не стало большого друга нашей страны": как украинские звезды реагируют на смерть Алена Делона
Сегодня, 18 августа, из Парижа пришло трагическое известие о смерти легендарного актера Алена Делона. Мировые знаменитости отдали честь символу эпохи, которого многие считали самым красивым мужчиной всех времен. Украинские звезды - не исключение.
О ком идет речь - узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Ольга Сумская
"Ален Делон …RIP. Легендарный кумир поколений, любимый, несравненный… Таких уже не будет…", - написала актриса.
Ален Делон (фото: instagram.com/olgasumska)
Тарас Цымбалюк
"Великий! Однозначно: ювелирно украсил своим ярким присутствием человеческое бытие… за что, собственно, должны только благодарить и помнить", - прокомментировал пост Сумской звезда "Спіймати Кайдаша".
Тарас Цымбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Потап
"RIP Alain Delon", - лаконично выразился рэпер.
Ален Делон (фото: instagram.com/realpotap)
Алан Бадоев
"Спасибо за вашу жизнь, маэстро", - написал режиссер.
Скриншот
Анатолий Анатолич
"Не стало известного французского актера Алена Делона, великого друга нашей страны. Человека, который до последнего поддерживал Украину.
Несколько лет назад Ален Делон говорил: "Я просил сына об эвтаназии, но потом началась война в Украине, начали гибнуть люди, и я нашел силы жить, помогая народу Украины".
В молодости Ален Делон служил в воздушно-десантных войсках и воевал против советских оккупантов во Вьетнаме.
Ален Делон (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)
А зал уже говорил следующее: "Если бы я был на 50 лет моложе, я вступил бы в армию Украины".
Всегда рад, когда легендарные личности не разочаровывают. Хотя часто, когда у человека все есть, это не время для активной социальной позиции. Иногда люди выбирают наслаждаться состоятельной старостью. Но некоторые выбирают борьбу до конца.
Раньше мы делали подборку из 7 лучших фильмов с непревзойденным Аленом Делоном, которые нужно увидеть.
При написании материала использовались следующие источники: Instagram Ольги Сумской, Потапа, Тараса Цимбалюка, Алана Бадоева и Анатолия Анатолича.