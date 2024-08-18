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"Не стало большого друга нашей страны": как украинские звезды реагируют на смерть Алена Делона

Воскресенье 18 августа 2024 15:35
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"Не стало большого друга нашей страны": как украинские звезды реагируют на смерть Алена Делона Ален Делон (фото: Кинориум)
Автор: Иванна Пашкевич

Сегодня, 18 августа, из Парижа пришло трагическое известие о смерти легендарного актера Алена Делона. Мировые знаменитости отдали честь символу эпохи, которого многие считали самым красивым мужчиной всех времен. Украинские звезды - не исключение.

О ком идет речь - узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Ольга Сумская

"Ален Делон …RIP. Легендарный кумир поколений, любимый, несравненный… Таких уже не будет…", - написала актриса.

&quot;Не стало большого друга нашей страны&quot;: как украинские звезды реагируют на смерть Алена Делона

Ален Делон (фото: instagram.com/olgasumska)

Тарас Цымбалюк

"Великий! Однозначно: ювелирно украсил своим ярким присутствием человеческое бытие… за что, собственно, должны только благодарить и помнить", - прокомментировал пост Сумской звезда "Спіймати Кайдаша".

&quot;Не стало большого друга нашей страны&quot;: как украинские звезды реагируют на смерть Алена Делона

Тарас Цымбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Потап

"RIP Alain Delon", - лаконично выразился рэпер.

&quot;Не стало большого друга нашей страны&quot;: как украинские звезды реагируют на смерть Алена Делона

Ален Делон (фото: instagram.com/realpotap)

Алан Бадоев

"Спасибо за вашу жизнь, маэстро", - написал режиссер.

&quot;Не стало большого друга нашей страны&quot;: как украинские звезды реагируют на смерть Алена Делона

Скриншот

Анатолий Анатолич

"Не стало известного французского актера Алена Делона, великого друга нашей страны. Человека, который до последнего поддерживал Украину.

Несколько лет назад Ален Делон говорил: "Я просил сына об эвтаназии, но потом началась война в Украине, начали гибнуть люди, и я нашел силы жить, помогая народу Украины".

В молодости Ален Делон служил в воздушно-десантных войсках и воевал против советских оккупантов во Вьетнаме.

&quot;Не стало большого друга нашей страны&quot;: как украинские звезды реагируют на смерть Алена Делона
Ален Делон (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

А зал уже говорил следующее: "Если бы я был на 50 лет моложе, я вступил бы в армию Украины".

Всегда рад, когда легендарные личности не разочаровывают. Хотя часто, когда у человека все есть, это не время для активной социальной позиции. Иногда люди выбирают наслаждаться состоятельной старостью. Но некоторые выбирают борьбу до конца.

Раньше мы делали подборку из 7 лучших фильмов с непревзойденным Аленом Делоном, которые нужно увидеть.

При написании материала использовались следующие источники: Instagram Ольги Сумской, Потапа, Тараса Цимбалюка, Алана Бадоева и Анатолия Анатолича.

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