7 лучших фильмов с непревзойденным Аленом Делоном, которые нужно увидеть

Актер Ален Делон , о смерти которого стало известно 18 августа, покорил мир своей красотой, хотя поначалу его не хотели брать в кино. Однако ему удалось стать звездой и непревзойденно исполнить немало ролей.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 7 лучших фильмов с Аленом Делоном, которые стоит посмотреть хотя бы раз в жизни.

"Самурай"

Кинолента с криминальным сюжетом рассказывает о наемном убийце Жефе Костелло, которого сыграл Делон. Главный герой выполняет "заказ" от неизвестного клиента, а затем понимает, что он попал в неприятности.

"Затмение"

Фильм является финальной частью трилогии, которая началась кинокартинами "Приключение" и "Ночь". В ней Делон играет биржевого маклера Пьера. Его герой начинает отношения, однако пугает свою избранницу отстраненностью.

"На ярком солнце"

Делон играет в этом фильме Тома Рипли - друге богатого мужчины. И если сначала его персонаж кажется безвольным, то потом он раскрывается и решается на очень смелые поступки.

"Леопард"

В фильме Делон исполнил роль Танкреди Фальконери - молодого племенника князя "Леопарда". Актер перевоплотился в образ юноши, который отказывается от выгодного брака, выбирая любовь с девушкой "не его круга".

"Месье Кляйн"

Актер сыграл богатого и успешного мужчину, чья жизнь оказывается на волоске. Все дело в том, что у главного героя есть однофамилец, за которым охотится полиция.

"Бассейн"

Художественный детектив, в котором Делон играл писателя Жана-Поля Леруа, рассказывает об убийстве, ревности и страсти. Главный герой пытается скрыть преступление, однако правда все равно может всплыть на поверхность.

"Сицилийский клан"

Делон исполнил роль молодого гангстера Роже Сарте. Героя должны посадить в тюрьму, но он не хочет оказаться в неволе. Ему помогает глава сицилийского клана, однако оказывается, что все это не просто так.