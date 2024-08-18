"Не стало великого друга нашої країни": як українські зірки реагують на смерть Алена Делона

Сьогодні, 18 серпня, з Парижа прийшла трагічна звістка про смерть легендарного актора Алена Делона . Світові знаменитості віддали шану символу епохи, якого багато хто вважав найкрасивішим чоловіком усіх часів. Українські зірки – не виняток.

Ольга Сумська

"Ален Делон …RIP. Легендарний кумир поколінь ,улюблений,незрівнянний…Таких вже не буде…", - написала акторка.

Ален Делон (фото: instagram.com/olgasumska)

Тарас Цимбалюк

"Великий! Однозначно : ювелірно оздобив своєю яскравою присутністю людське буття… за що, власне, маєм тільки дякувати і памʼятати", - прокоментував допис Сумської зірка "Спіймати Кайдаша".

Тарас Цимбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Потап

"R.I.P. Alain Delon", - лаконічно висловився репер.

Ален Делон (фото: instagram.com/realpotap)

Алан Бадоєв

"Дякую за ваше життя, маестро", - написав режисер.

Скріншот

Анатолій Анатоліч

"Не стало відомого французького актора Aлена Делона, великого друга нашої країни. Людини, яка до останнього підтримувала Україну..



Декілька років тому Ален Делон говорив: "Я просив сина про евтаназію, але потім почалася війна в Україні, почали гинути люди, і я знайшов сили жити, допомагаючи народу України".



У молодості Ален Делон служив у повітрянодесантних військах і воював проти радянських окупантів у Вʼєтнамі.



Ален Делон (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

А зала вже казав наступне: "Якшо я був би на 50 років молодшим, я вступив би в армію України".



Завжди тішуся, коли легендарні особистості не розчаровують. Хоча часто, коли у людини все є, то це не час для активної соціальної позиції. Іноді люди обирають насолоджуватися заможною старістю. Але дехто обирають боротьбу до кінця.