"Не стало великого друга нашої країни": як українські зірки реагують на смерть Алена Делона
Сьогодні, 18 серпня, з Парижа прийшла трагічна звістка про смерть легендарного актора Алена Делона. Світові знаменитості віддали шану символу епохи, якого багато хто вважав найкрасивішим чоловіком усіх часів. Українські зірки – не виняток.
Про кого йде мова - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Ольга Сумська
"Ален Делон …RIP. Легендарний кумир поколінь ,улюблений,незрівнянний…Таких вже не буде…", - написала акторка.
Ален Делон (фото: instagram.com/olgasumska)
Тарас Цимбалюк
"Великий! Однозначно : ювелірно оздобив своєю яскравою присутністю людське буття… за що, власне, маєм тільки дякувати і памʼятати", - прокоментував допис Сумської зірка "Спіймати Кайдаша".
Тарас Цимбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Потап
"R.I.P. Alain Delon", - лаконічно висловився репер.
Ален Делон (фото: instagram.com/realpotap)
Алан Бадоєв
"Дякую за ваше життя, маестро", - написав режисер.
Скріншот
Анатолій Анатоліч
"Не стало відомого французького актора Aлена Делона, великого друга нашої країни. Людини, яка до останнього підтримувала Україну..
Декілька років тому Ален Делон говорив: "Я просив сина про евтаназію, але потім почалася війна в Україні, почали гинути люди, і я знайшов сили жити, допомагаючи народу України".
У молодості Ален Делон служив у повітрянодесантних військах і воював проти радянських окупантів у Вʼєтнамі.
Ален Делон (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)
А зала вже казав наступне: "Якшо я був би на 50 років молодшим, я вступив би в армію України".
Завжди тішуся, коли легендарні особистості не розчаровують. Хоча часто, коли у людини все є, то це не час для активної соціальної позиції. Іноді люди обирають насолоджуватися заможною старістю. Але дехто обирають боротьбу до кінця.
Раніше ми робили добірку з 7 найкращих фільмів з неперевершеним Аленом Делоном, які потрібно побачити.
При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: Instagram Ольги Сумської, Потапа, Тараса Цимбалюка, Алана Бадоєва і Анатолія Анатоліча.