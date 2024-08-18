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"Не стало великого друга нашої країни": як українські зірки реагують на смерть Алена Делона

Неділя 18 серпня 2024 15:35
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"Не стало великого друга нашої країни": як українські зірки реагують на смерть Алена Делона Ален Делон (фото: Кіноріум)
Автор: Іванна Пашкевич

Сьогодні, 18 серпня, з Парижа прийшла трагічна звістка про смерть легендарного актора Алена Делона. Світові знаменитості віддали шану символу епохи, якого багато хто вважав найкрасивішим чоловіком усіх часів. Українські зірки – не виняток.

Про кого йде мова - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Ольга Сумська

"Ален Делон …RIP. Легендарний кумир поколінь ,улюблений,незрівнянний…Таких вже не буде…", - написала акторка.

&quot;Не стало великого друга нашої країни&quot;: як українські зірки реагують на смерть Алена Делона

Ален Делон (фото: instagram.com/olgasumska)

Тарас Цимбалюк

"Великий! Однозначно : ювелірно оздобив своєю яскравою присутністю людське буття… за що, власне, маєм тільки дякувати і памʼятати", - прокоментував допис Сумської зірка "Спіймати Кайдаша".

&quot;Не стало великого друга нашої країни&quot;: як українські зірки реагують на смерть Алена Делона

Тарас Цимбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Потап

"R.I.P. Alain Delon", - лаконічно висловився репер.

&quot;Не стало великого друга нашої країни&quot;: як українські зірки реагують на смерть Алена Делона

Ален Делон (фото: instagram.com/realpotap)

Алан Бадоєв

"Дякую за ваше життя, маестро", - написав режисер.

&quot;Не стало великого друга нашої країни&quot;: як українські зірки реагують на смерть Алена Делона

Скріншот

Анатолій Анатоліч

"Не стало відомого французького актора Aлена Делона, великого друга нашої країни. Людини, яка до останнього підтримувала Україну..

Декілька років тому Ален Делон говорив: "Я просив сина про евтаназію, але потім почалася війна в Україні, почали гинути люди, і я знайшов сили жити, допомагаючи народу України".

У молодості Ален Делон служив у повітрянодесантних військах і воював проти радянських окупантів у Вʼєтнамі.

&quot;Не стало великого друга нашої країни&quot;: як українські зірки реагують на смерть Алена Делона
Ален Делон (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

А зала вже казав наступне: "Якшо я був би на 50 років молодшим, я вступив би в армію України".

Завжди тішуся, коли легендарні особистості не розчаровують. Хоча часто, коли у людини все є, то це не час для активної соціальної позиції. Іноді люди обирають насолоджуватися заможною старістю. Але дехто обирають боротьбу до кінця.

Раніше ми робили добірку з 7 найкращих фільмів з неперевершеним Аленом Делоном, які потрібно побачити.

При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: Instagram Ольги Сумської, Потапа, Тараса Цимбалюка, Алана Бадоєва і Анатолія Анатоліча.

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