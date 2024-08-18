Умер легендарный Ален Делон, который поддерживал Украину и читал стихи Шевченко
Умер легендарный 88-летний актер Ален Делон. Обладатель почетной Пальмовой ветви Каннского кинофестиваля поддерживал Украину. В 2019 году он перенес инсульт.
Что известно о смерти актера и чем он запомнился, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Детали смерти Алена Делона
Как сообщают СМИ, актер скончался у себя дома во Франции. Рядом с ним в тот момент были его дети и близкие родственники.
Когда состоятся похороны и от чего умер Делон - пока что не сообщается. Однако в заявлении его детей говорится, что актер скончался "мирно". Сейчас семья Алена просит об уважении и приватности.
Делон в фильме Астерикс на Олимпийских играх (фото: Кинориум)
Чем известен Ален Делон
Актер родился 8 ноября 1935 года. Отец и мать Делона развелись, когда ему было три года. В 14 лет Алена исключили из пансиона, где он учился. И тогда его мать и отчим решили, что тот станет колбасником.
Однако в 17 лет Делон захотел стать летчиком. Однако оказалось, что набор уже завершен. Тогда будущий актер стал рекрутом и в составе парашютно-десантных войск корпуса морской пехоты он попал на войну в Индокитае.
Делон в фильме "Месье Кляйн" (фото: Кинориум)
После демобилизации Делон вернулся в Париж, где начал работать официантом в пивной. Однако эта профессия далась ему очень сложно, вскоре он уволился. И тогда Ален начал пытаться попасть в кино, хотя продюсеры поначалу ему отказывали, говоря, что он слишком красивый.
Несмотря на это Делон все же "пробился" в кинематограф. Его первым фильмом была кинокартина "Когда в дело вступает женщина". Затем он начал получать главные роли, карьера актера стремительно развивалась.
Делон в фильме "Бассейн" (фото: Кинориум)
Делон стал звездой мирового масштаба. Его красотой восхищались миллионы зрителей. А сам артист, не имея специального образования, брал уроки мимики и учился актерскому мастерству прямо на съемочной площадке.
На его счету немало фильмов и ролей. Он играл в кинокартинах "Кристина", "На ярком солнце", "Месье Кляйн", "Леопард", "Бассейн", "Самурай", "Астерикс на Олимпийских играх" и многих других.
У актера четверо детей. Он несколько раз жил с женщинами в неофициальном браке, однако его единственной официальной супругой была Натали Делон (Франсин Канова), которая скончалась в 2021 году.
Актер поддерживал Украину. Он осудил войну, декламировал стихи Тарас Шевченко, президент Владимир Зеленский вручал ему награду "За заслуги".
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Во время написания материала были использованы источники: Le Monde, Википедия, Le Figaro.