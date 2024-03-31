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"Не делаю из этого трагедию". Соловий откровенно рассказала о романах с женатыми мужчинами

Кристина Соловой (фото:instagram.com/soloviyka)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская певица Христина Соловий честно ответила, считает ли она приемлемым иметь отношения одновременно с двумя, и что думает о романах с женатыми мужчинами.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью звезды для YouTube-проекта "33 запитання від Люкс ФМ".

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По словам исполнительницы, в ее жизни случались истории, когда она одновременно встречалась с несколькими любовниками.

"Такое случается у меня, да. Это не ок, но такое бывает и я не делаю из этого трагедию", - поделилась она.

Также знаменитость призналась, что считает нормальным иметь интимные отношения с женатым мужчиной, ведь он, по ее мнению, не изменил бы любимой, если бы у них было все хорошо.

"Если он счастливо женат - я не буду с ним спать", - добавила певица.

 

Напомним, ранее Христина Соловий уже рассказывала, что был у нее и опыт любовницы.

Тогда будущая знаменитость была еще очень юная. Исполнительница училась в восьмом классе и очень сильно влюбилась.

Впрочем, тогда парень уже находился в отношениях, но Христину это не остановило.

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