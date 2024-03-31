"Не роблю з цього трагедію". Соловій відверто розповіла про романи з одруженими чоловіками

Деталі

Зі слів виконавиці, в її житті траплялися історії, коли вона одночасно зустрічалася з декількома коханцями.

"Таке трапляється у мене, так. Це не ок, але таке буває і я не роблю із цього трагедію", - поділилася вона.

Також знаменитість зізналася, що вважає нормальним мати інтимні стосунки із одруженим чоловіком, адже він, на її думку, не зрадив би кохану, якщо б у них було все добре.

"Якщо він щасливо одружений - я не буду із ним спати", - додала співачка.

Нагадаємо, раніше Христина Соловій вже розповідала, що був у неї й досвід коханки.

Тоді майбутня знаменитість була ще дуже юна. Виконавиця навчалася у восьмому класі та дуже сильно закохалася.

Втім, тоді хлопець вже перебував у стосунках, та Христину це не зупинило.