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"Не роблю з цього трагедію". Соловій відверто розповіла про романи з одруженими чоловіками

Христина Соловій (фото:instagram.com/soloviyka)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська співачка Христина Соловій чесно відповіла, чи вважає вона прийнятним мати стосунки одночасно з двома, і що думає про романи із одруженими чоловіками.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю зірки для YouTube-проекту "33 запитання від Люкс ФМ".

Деталі

Зі слів виконавиці, в її житті траплялися історії, коли вона одночасно зустрічалася з декількома коханцями.

"Таке трапляється у мене, так. Це не ок, але таке буває і я не роблю із цього трагедію", - поділилася вона.

Також знаменитість зізналася, що вважає нормальним мати інтимні стосунки із одруженим чоловіком, адже він, на її думку, не зрадив би кохану, якщо б у них було все добре.

"Якщо він щасливо одружений - я не буду із ним спати", - додала співачка.

 

Нагадаємо, раніше Христина Соловій вже розповідала, що був у неї й досвід коханки.

Тоді майбутня знаменитість була ще дуже юна. Виконавиця навчалася у восьмому класі та дуже сильно закохалася.

Втім, тоді хлопець вже перебував у стосунках, та Христину це не зупинило.

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