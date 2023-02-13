Эксперты назвали самое безопасное место в самолете: бронируйте при покупке билета именно его

При покупке билета пассажиры обычно руководствуются разными вещами. Например, чтобы был рядом туалет. А также, чтобы хватало места для ног. Люди, которые путешествуют часто и летят по работе, чаще бронируют места поближе к выходу, чтобы не тратить время при посадке. А вот самые безопасные места в самолете обычно не пользуются популярностью.

Самые безопасные места в самолете

Самолеты считаются самым безопасным видом транспорта. Но при этом авиакатастрофы тоже случаются. По данным исследования TIME, в котором были изучены данные авиакатастроф за последние 35 лет, самый низкий уровень смертности (28%) на средних задних сидениях самолета.

На местах, которые находятся в среднем проходе этот процент выше - около 44%.

"Это логически имеет смысл. Сидя рядом с выходом, вы всегда будете иметь доступ к нему в случае чрезвычайной ситуации. Если с этой стороны нет огня. Но крылья самолета хранят топливо, а это делает средний крайний ряд не самым безопасным местом. В то же время, если вы находитесь ближе к переднему краю, это означает, что вы пострадаете раньше тех, кто находится в последнем ряду к выходу", - поясняют эксперты.

Они отмечают, что ряд ближе к проходу и тот, что находится посредине, более безопасный чем ряд у окна, так как другие пассажиры по сути обеспечивают буфер сразу с двух сторон. Таким образом самые безопасные места - средние в последних рядах.

Но есть нюансы

Есть еще один фактор, который значительно влияет на безопасность места в самолете - это тип чрезвычайной ситуации. Столкновение самолета с горой значительно снижает шансы на выживаемость. В большинстве известных авиакатастроф при таком столкновении практически никто не выжил.

Небольшие шансы на выживаемость есть при посадке носом самолета в океан. Пилоты обучены действиям в максимальных чрезвычайных ситуациях и будут стараться избежать столкновения с горами или посадки в океан. Они начнут искать более или менее ровное место, чтобы приземлиться. А техника посадки в воду требует оценки состояния поверхности и попытки приземлиться между волнами под нормальным углом посадки.

Самолеты спроектированы так, чтобы быть очень надежными в чрезвычайных ситуациях. И основная причина, почему нам всегда напоминают о необходимости пристегнуть ремни безопасности - это не риск аварии, а турбулентность, которая может возникнуть в любое время на большой высоте. Именно это явление может нанести ущерб не только пассажирам, но и самолетам.

И еще есть важный фактор - тип самолета. Определенные переменные могут отличаться для разных типов самолета. В более крупных самолетах больше конструкционного материала и большая прочность, чтобы противостоять давлению на высоте. Они могут обеспечить некоторую дополнительную защиту в чрезвычайной ситуации.