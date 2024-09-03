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"Не поддержала его". Тринчер прокомментировала бегство Волошина за границу

Анна Тринчер и Александр Волошин (фото: instagram.com/annatrincher_official)
Автор: Иванна Пашкевич

Певица Анна Тринчер высказалась по поводу бегства своего экс-мужа Александра Волошина за границу.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий исполнительницы Люкс.ФМ.

Так, звезда утверждает, что больше не поддерживает связи с бывшим. Однако, когда вокруг Волошина разгорелся скандал - его обвинили в продвижении российских нарративов и присвоении средств из благотворительного фонда после обстрела "Охматдета", она решила поддержать его.

Певица отправила сообщение бывшему мужу и даже попыталась дозвониться, но так и не получила ответа.

Анна Тринчер и Александр Волошин (фото: instagram.com/annatrincher_official)

"Я, честно говоря, абсолютно потеряла связь с Сашей. Как-то разошлись наши пути, к сожалению. Когда у него произошла эта ситуация, мне попадались нарезки в Tik Tok, что я его не поддержала. Хотя я ему писала и даже позвонила. Но я ответа не получила, возможно, из-за каких-то его собственных внутренних конфликтов со мной. Я абсолютно ничего не знаю", - поделилась Тринчер.

Сейчас Анна и Александр не общаются. Однако знаменитость продолжает поддерживать связь с семьей экса, особенно с его мамой. Они переписываются и оказывают поддержку друг другу, когда это необходимо.

 

Напомним, недавно Волошин сообщил, что выехал из Украины за границу. Он опубликовал видео, в котором подробно рассказал, почему решил уехать и как превратился в "врага страны".

Правда, как ему удалось уехать, бизнесмен не уточнял.

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