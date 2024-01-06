RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Не поднимай трубку" или почему не стоит отвечать на звонок с незнакомого номера

Почему нельзя отвечать на звонки с неизвестных номеров (иллюстративный фото: Freepik)
Автор: Павел Колесник

В современном цифровом мире, где телефоны стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, выросло количество звонков с незнакомых номеров. Однако чаще всего поднимать трубку в ответ на такие звонки может оказаться далеко не безопасным решением.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт социального сервиса Quora.

Мошенничество

Чем чаще вы будете брать трубку с незнакомого номера, тем выше риск попасть на удочку мошенников, использующих различные психологические приемы с одной единственной целью - получить от вас деньги.

К сожалению, современная IP-телефония устроена так, что телефон может находиться в любой точке земного шара, а отображаемый номер при входящем звонке можно поставить любой.

Поэтому если вам звонят из банка или из правоохранительных органов, а вы все-таки взяли трубку, то поблагодарите собеседника за информацию и самостоятельно позвоните в то учреждение, откуда якобы идет звонок.

Роботы

Большинство звонков, которые приходят нам из разных номеров, идет от роботов. В интернете есть десятки сервисов, за пару копеек генерирующих любой голос, чем активно пользуются спамеры. Вы берете трубку, а приятный голос вам предлагает какую-нибудь услугу или товар.

Большинство честных бизнесменов никогда не будут рекламировать свое дело с помощью нежелательного звонка - здесь есть риск нарваться на компанию однодневки или стать жертвой пункта выше.

Звонок-сброс

Очень часто во время звонка мы не успеваем произнести банальное "Алло", как звонок сбрасывается. Здесь все просто - нечестные люди, занимающиеся сбором базы телефонных номеров для спама или мошенничества, таким образом проверяют, работает номер или нет.

А если звонок сразу не сбрасывается, а происходит это через несколько секунд, то это может означать, что сборщики проверяют, принадлежит ли номер человеку, а не умному роутеру, видеокамере или шлагбауму.

Напомним, что украинцев предупредили о новой и хитрой мошеннической схеме.

Кроме этого, мы также писали о топ-6 мошеннических схемах и как от них уберечься.

Читайте РБК-Украина в Google News
шахраїсмартфонимошенническая схема