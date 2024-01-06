"Не поднимай трубку" или почему не стоит отвечать на звонок с незнакомого номера

Мошенничество

Чем чаще вы будете брать трубку с незнакомого номера, тем выше риск попасть на удочку мошенников, использующих различные психологические приемы с одной единственной целью - получить от вас деньги.

К сожалению, современная IP-телефония устроена так, что телефон может находиться в любой точке земного шара, а отображаемый номер при входящем звонке можно поставить любой.

Поэтому если вам звонят из банка или из правоохранительных органов, а вы все-таки взяли трубку, то поблагодарите собеседника за информацию и самостоятельно позвоните в то учреждение, откуда якобы идет звонок.

Роботы

Большинство звонков, которые приходят нам из разных номеров, идет от роботов. В интернете есть десятки сервисов, за пару копеек генерирующих любой голос, чем активно пользуются спамеры. Вы берете трубку, а приятный голос вам предлагает какую-нибудь услугу или товар.

Большинство честных бизнесменов никогда не будут рекламировать свое дело с помощью нежелательного звонка - здесь есть риск нарваться на компанию однодневки или стать жертвой пункта выше.

Звонок-сброс

Очень часто во время звонка мы не успеваем произнести банальное "Алло", как звонок сбрасывается. Здесь все просто - нечестные люди, занимающиеся сбором базы телефонных номеров для спама или мошенничества, таким образом проверяют, работает номер или нет.

А если звонок сразу не сбрасывается, а происходит это через несколько секунд, то это может означать, что сборщики проверяют, принадлежит ли номер человеку, а не умному роутеру, видеокамере или шлагбауму.