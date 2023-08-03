ТОП-6 мошеннических схем: как уберечься от аферистов

Война в Украине стала основой для распространения мошеннических схем. Департамент киберполиции Нацполиции рассказал о самых распространенных из них и основных правилах безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на департамент.

Продажа дешевых товаров из рук в руки

Если незнакомые люди пришли к вам и предлагают купить дешевые товары - будьте настороже. Это могут быть мошенники. Таким образом они пытаются узнать, где вы храните свои сбережения, а затем незаметно для вас украсть деньги.

Помните: "бесплатный сыр - только в мышеловке".

Что делать?

1. Не пускайте незнакомцев домой.

2. Привлеките к разговору соседей или позвоните родственникам: это может отпугнуть мошенников.

3. Если к вам приходили мошенники, сообщите об этом полицейскому по номеру 102.

"Денежная реформа"

Если к вам придут незнакомцы и скажут, что в связи с проведением денежной реформы нужно заменить старые купюры на новые, знайте: это -100% мошенники. Таким образом они пытаются присвоить все ваши сбережения.

Что делать?

1. Не доверяйте незнакомцам и не пускайте их в свой дом.

2. Расскажите о посещении родственникам.

3. Всегда советуйтесь с теми, кому доверяете.

4. Если к вам приходили мошенники, сообщите об этом полицейским по номеру 102.

"Звонки от имени представителей банков"

"Ваша карта заблокирована", "с вашего счета хотят списать деньги", "новые правила во время военного положения" - злоумышленники, представляемые сотрудниками банка, используют разные способы, чтобы получить доступ к вашим банковским картам.

Как только неизвестные просят предоставить номер карты, пин-код, кодовое слово, трехзначный номер на обороте карты и срок ее действия или же ввести пароль, поступивший в CMC, знайте: это мошенники.

Помните: даже в условиях войны настоящие сотрудники банка никогда не спрашивают такой информации.

Что делать?

1. Положите трубку.

2. Сообщите о случившемся полицейским по номеру 102.

"Ваш родственник в беде"

Если вам звонят по телефону (часто ночью или утром) и сообщают, что родственник попал в беду, и просят передать деньги - это мошенничество. Злоумышленники могут выдавать себя за сына/дочь, внука/внучку, якобы попавших в беду (совершили ДТП, оказались в полиции и т.п.). Мошенники могут представляться врачами или полицейскими и предлагать свою помощь в решении "проблемы" за вознаграждение, которое может составлять от тысячи до десятков тысяч гривен, а иногда даже несколько тысяч долларов США.

Помните: так действуют мошенники.

Что делать?

1. Положите трубку.

2. Проверьте, где ваш родственник.

3. Сообщите о случившемся полицейским по номеру 102.

"Социальные выплаты во время войны"

"Во время войны вы можете получить социальную помощь" чаще всего мошенники посылают смс-сообщения о получении разнообразных выплат от органов власти или благотворительных фондов и просят предоставить следующую информацию: ваши анкетные данные, номер карты, пин-код, кодовое слово, трехзначный номер на обороте карточки и срок ее действия

Помните: назвав эти данные, вы предоставляете мошенникам доступ к вашему счету, поэтому они могут украсть все ваши сбережения.

Что делать?

1. Положите трубку.

2. Обратитесь к своим родственникам или представителям власти и проверьте, действительно ли вы можете получить такие выплаты.

3. Если вам звонили по телефону мошенники, сообщите об этом полицейским по номеру 102.

Выигрыши призов (авто, бытовая техника)

"Вы выиграли автомобиль или бытовую технику" - не спешите выполнять все наставления незнакомцев. Обычно в отправленном смс указан номер, по которому можно получить подробную информацию.

Когда звоните, вам рассказывают условия, которые нужно выполнить, чтобы получить приз. Как правило, вам предлагают оплатить 1% стоимости выигранного товара. Но как только вы это сделаете, незнакомцы перестают выходить на связь и исчезают.

Помните: так действуют мошенники.

Что делать?