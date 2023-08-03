ТОП-6 мошеннических схем: как уберечься от аферистов
Война в Украине стала основой для распространения мошеннических схем. Департамент киберполиции Нацполиции рассказал о самых распространенных из них и основных правилах безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на департамент.
Продажа дешевых товаров из рук в руки
Если незнакомые люди пришли к вам и предлагают купить дешевые товары - будьте настороже. Это могут быть мошенники. Таким образом они пытаются узнать, где вы храните свои сбережения, а затем незаметно для вас украсть деньги.
Помните: "бесплатный сыр - только в мышеловке".
Что делать?
- 1. Не пускайте незнакомцев домой.
- 2. Привлеките к разговору соседей или позвоните родственникам: это может отпугнуть мошенников.
- 3. Если к вам приходили мошенники, сообщите об этом полицейскому по номеру 102.
"Денежная реформа"
Если к вам придут незнакомцы и скажут, что в связи с проведением денежной реформы нужно заменить старые купюры на новые, знайте: это -100% мошенники. Таким образом они пытаются присвоить все ваши сбережения.
Что делать?
- 1. Не доверяйте незнакомцам и не пускайте их в свой дом.
- 2. Расскажите о посещении родственникам.
- 3. Всегда советуйтесь с теми, кому доверяете.
- 4. Если к вам приходили мошенники, сообщите об этом полицейским по номеру 102.
"Звонки от имени представителей банков"
"Ваша карта заблокирована", "с вашего счета хотят списать деньги", "новые правила во время военного положения" - злоумышленники, представляемые сотрудниками банка, используют разные способы, чтобы получить доступ к вашим банковским картам.
Как только неизвестные просят предоставить номер карты, пин-код, кодовое слово, трехзначный номер на обороте карты и срок ее действия или же ввести пароль, поступивший в CMC, знайте: это мошенники.
Помните: даже в условиях войны настоящие сотрудники банка никогда не спрашивают такой информации.
Что делать?
- 1. Положите трубку.
- 2. Сообщите о случившемся полицейским по номеру 102.
"Ваш родственник в беде"
Если вам звонят по телефону (часто ночью или утром) и сообщают, что родственник попал в беду, и просят передать деньги - это мошенничество. Злоумышленники могут выдавать себя за сына/дочь, внука/внучку, якобы попавших в беду (совершили ДТП, оказались в полиции и т.п.). Мошенники могут представляться врачами или полицейскими и предлагать свою помощь в решении "проблемы" за вознаграждение, которое может составлять от тысячи до десятков тысяч гривен, а иногда даже несколько тысяч долларов США.
Помните: так действуют мошенники.
Что делать?
- 1. Положите трубку.
- 2. Проверьте, где ваш родственник.
- 3. Сообщите о случившемся полицейским по номеру 102.
"Социальные выплаты во время войны"
"Во время войны вы можете получить социальную помощь" чаще всего мошенники посылают смс-сообщения о получении разнообразных выплат от органов власти или благотворительных фондов и просят предоставить следующую информацию: ваши анкетные данные, номер карты, пин-код, кодовое слово, трехзначный номер на обороте карточки и срок ее действия
Помните: назвав эти данные, вы предоставляете мошенникам доступ к вашему счету, поэтому они могут украсть все ваши сбережения.
Что делать?
- 1. Положите трубку.
- 2. Обратитесь к своим родственникам или представителям власти и проверьте, действительно ли вы можете получить такие выплаты.
- 3. Если вам звонили по телефону мошенники, сообщите об этом полицейским по номеру 102.
Выигрыши призов (авто, бытовая техника)
"Вы выиграли автомобиль или бытовую технику" - не спешите выполнять все наставления незнакомцев. Обычно в отправленном смс указан номер, по которому можно получить подробную информацию.
Когда звоните, вам рассказывают условия, которые нужно выполнить, чтобы получить приз. Как правило, вам предлагают оплатить 1% стоимости выигранного товара. Но как только вы это сделаете, незнакомцы перестают выходить на связь и исчезают.
Помните: так действуют мошенники.
Что делать?
- 1. Подумайте, участвовали ли вы в акциях или конкурсах.
- 2. Не перечисляйте деньги незнакомцам.
- 3. Если вам звонили по телефону мошенники, сообщите об этом полицейским по номеру 102.
Напомним, по данным НБУ, более половины суммы ущерба от мошеннических действий (53%) в прошлом году произошло из-за использования социальной инженерии. То есть люди становятся жертвами мошенников из-за того, что разглашают мошенникам данные своей карты, одноразовые пароли для подтверждения операций, данные для входа в интернет-банкинг.