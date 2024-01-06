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"Не піднімай слухавку" або чому не варто відповідати на дзвінок з незнайомого номера

Чому не можна відповідати на дзвінки з невідомих номерів (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Павло Колеснік

У сучасному цифровому світі, де телефони стали невід'ємною частиною нашого повсякденного життя, зросла кількість дзвінків з незнайомих номерів. Однак найчастіше піднімати слухавку у відповідь на такі дзвінки може виявитися далеко не безпечним рішенням.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт соціального сервісу Quora.

Шахрайство

Чим частіше ви братимете слухавку з незнайомого номера, тим вищий ризик потрапити на вудку шахраїв, які використовують різні психологічні прийоми з однією єдиною метою - отримати від вас гроші.

На жаль, сучасна IP-телефонія влаштована так, що телефон може знаходитися в будь-якій точці земної кулі, а номер, який відображається при вхідному дзвінку, можна поставити будь-який.

Тому, якщо вам дзвонять із банку або з правоохоронних органів, а ви все-таки взяли слухавку, то подякуйте співрозмовнику за інформацію та самостійно зателефонуйте до тієї установи, звідки нібито йде дзвінок.

Роботи

Більшість дзвінків, які приходять нам з різних номерів, йде від роботів. В інтернеті є десятки сервісів, які за пару копійок генерують будь-який голос, чим активно користуються спамери. Ви берете слухавку, а приємний голос вам пропонує якусь послугу чи товар.

Більшість чесних бізнесменів ніколи не рекламуватимуть свою справу за допомогою небажаного дзвінка - тут є ризик нарватися на компанію одноденку або стати жертвою пункту вище.

Дзвінок-скидання

Дуже часто під час дзвінка ми не встигаємо вимовити банальне "Алло", як дзвінок скидається. Тут все просто - нечесні люди, які займаються збиранням бази телефонних номерів для спаму чи шахрайства, таким чином перевіряють, працює номер чи ні.

А якщо дзвінок відразу не скидається, а відбувається це через кілька секунд, то це може означати, що збирачі перевіряють, чи належить номер людині, а не розумному роутеру, відеокамері або шлагбауму.

Нагадаємо, що українців попередили про нову та хитру шахрайську схему.

Окрім цього, ми також писали про топ-6 шахрайських схем та як від них вберегтися.

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