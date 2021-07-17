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Українська мова вже не "бридка": скандальна блогерка з Києва оділа вишиванку й вибачилася (фото)

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Київ, Субота 17 липня 2021 19:05
Українська мова вже не "бридка": скандальна блогерка з Києва оділа вишиванку й вибачилася (фото) Колаж РБК-Україна: блогерка з Києва висловилась про українську мову
Автор: Тетяна Самарук

Київська блогерка Анастасія Польських, яка нещодавно обізвала українську мову "мерзенною", вирішила вибачитися.

Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

Так, вибачитися дівчина вирішила лише після того, як її звільнили з роботи.

У своєму дописі вона звернулася до українців і прикріпила фото у вишиванці.

Дівчина намагається переконати користувачів мережі, що її слова нібито були вирвані з контексту. Мовляв, саме тому вони "підірвали інтернет та ЗМІ".

Українська мова вже не &quot;бридка&quot;: скандальна блогерка з Києва оділа вишиванку й вибачилася (фото)Фото: блогерка з Києва висловилась про українську мову (instagram.com/a_polskih)

Також блогерка каже, що серед її підписників є "патріоти", які люблять Україну лише на словах, а на ділі – ображають хлопців-захисників, спроби відновити цілісність України й намагаються розділити народ.

Окрім того, дівчина пише що своїм дописом вона хотіла показати сепаратистам наскільки патріотичний український народ.

"І якщо раптом Путін посміє захопити нові території, то українці виступлять на захист своєї батьківщини! Слава Україні", – емоційно завершила допис киянка.

Цікаво, що коментарі до допису дівчина вимкнула, мабуть, щоб "хейтери" знову не почали її ображати.

Як відомо, керівництво IT-компанії в Києві, де працювала дівчина, не розділяють її поглядів. Після цього вони вирішили звільнити Анастасію з роботи.

Українська мова вже не &quot;бридка&quot;: скандальна блогерка з Києва оділа вишиванку й вибачилася (фото)Українська мова вже не &quot;бридка&quot;: скандальна блогерка з Києва оділа вишиванку й вибачилася (фото)Українська мова вже не &quot;бридка&quot;: скандальна блогерка з Києва оділа вишиванку й вибачилася (фото)
Фото: блогерка з Києва висловилась про українську мову (instagram.com/a_polskih)

Раніше ми повідомляли що дочка судді Печерського суду вибачилася за своє скандальне відео з грубими висловлюваннями на адресу українців і заявою про Крим, а також записала новий ролик з виправданнями.

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