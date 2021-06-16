Студентка з Харкова нецензурно висловилась про українську мову: реакція розлюченої мережі (відео)

Відповідне відео дівчина опублікувала на своїй сторінці Instagram, але згодом його видалила.

"Пишу курсову роботу е***ою українською мовою, і розумію, що влада мене утискає і мої права", - пожалілася дівчина.

Дівчина обурюється, чому вона не може в Україні писали курсову роботу російською мовою.

"Чому це я не можу писати свою наукову роботу російською? Хіба українською це буде більш інформативно? Якщо так подобається українська - беріть і перекладайте. Чому ви ґвалтуєте мене, мою психіку і нерви", - дивується дівчина.

У коментарі до відео дівчина написала, що вона розуміє науковців, які поїхали з країни. Тому що їхні, написані російською мовою наукові роботи виявляються недійсними в Україні.

За словами дівчини, вона працює на "швидкій", і там її змушують розмовляти українською. Окрім того, вона сказала, що ламану українську в їх магазинах їм не подобається чути. Також тих, хто хоче, аби українською розмовляли люди, які її не знають, вона назвала "сумнівними патріотами".

Окрім того, організація "Мова на часі" закликала мовного омбудсмена, та Харківський Центр швидкої допомоги, де працює дівчина, негайно відреагувати на її поведінку.

У коментарях користувачі пишуть, що за такі вислови її потрібно депортувати з країни. Також зазначають, що таким людям не місце в Україні.