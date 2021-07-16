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"Звучить бридко": київська блогерша обматюкала українську мову (фото)

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Київ, П'ятниця 16 липня 2021 15:48
"Звучить бридко": київська блогерша обматюкала українську мову (фото) Колаж РБК-Україна: у Києві блогерка обізвала українську мову
Автор: Тетяна Самарук

У Києві блогерка Анастасія Польських заявила, що "не переварює українську". У мережі це викликало скандал і дівчину розкритикувати, на що вона відповіла, обізвавши мову "мерзенною".

Цим дівчина поділилась в Instagram-сторіз.

Так, висловлювання дівчини помітили не тільки її підписники, адже скриншоти швидко розлетілися соцмережами.

"Радикальності сторіз. Обережно, можливий спалах п*рдака. Що по маразму? Як жити, коли не переварюєш українську", – написала дівчина.

Дівчина таким чином вирішила висловитись про набрання чинності нових норм закону про мову в Україні. Підписники блогерки обурились висловлюванням дівчини і засипали її хвилею критики під постом і не лише.

&quot;Звучить бридко&quot;: київська блогерша обматюкала українську мову (фото)&quot;Звучить бридко&quot;: київська блогерша обматюкала українську мову (фото)Фото: блогерка з Києва висловилась про українську мову (instagram.com/a_polskih)

Згодом у сторіз Анастасія відповіла своїм "хейтерам" на обвинувачення. Вона написала, що на відміну від деяких людей, платить податки цій країні. Також ще більше обізвала українську мову.

"Тільки днями писала про бидло, яке вузько бачить. Я уточню. Не люблю українську мову, тому що звучить вона бридко. Але я плачу податки цій країні, на відміну від деяких. І я намагаюся зробити щось хороше для своєї країни. А ви п**діть і далі, про те, яка я гнида, не люблю українську мову", – уточнила Польських.

&quot;Звучить бридко&quot;: київська блогерша обматюкала українську мову (фото)Фото: блогерка з Києва висловилась про українську мову (instagram.com/a_polskih)

В акаунті Instagram вона розповіла, що працює в IT-компанії в Києві.

У керівництві скандальної блогерки повідомили, що не поділяють її поглядів та з'ясують ситуацію. Зокрема вони завили, що навпаки є активними учасниками та організаторами соціальних проєктів на благо України.

Окрім того, вони зазначили, що дівчину через її висловлювання сьогодні звільнили.

Раніше ми повідомляли, що студентка з Харкова нецензурно висловилась про українську мову.

Також дочка судді Печерського суду вибачилася за своє скандальне відео з грубими висловлюваннями на адресу українців і заявою про Крим, а також записала новий ролик з виправданнями.

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