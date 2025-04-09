"Не дают жить на полную": Бритни Спирс встревожила новыми заявлениями (видео)

Поп-певица Бритни Спирс в последнее время вызывает беспокойство у своих поклонников, а недавние заявления звезды еще больше привлекли внимание к ее ментальному здоровью.
Артистка раскритиковала хейтеров, которые комментируют ее внешность, и заявила об ограничении свободы. Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Не секрет, что в своем блоге артистка часто делится видеороликами с танцами или обнаженными кадрами. Подобные сообщения вызывают разную реакцию среди подписчиков: одни поддерживают открытость звезды и вдохновляются ею, а другие обеспокоены ее психологическим состоянием.
Особое внимание привлекли недавние видео Бритни, на которых она рассказывает о своих ногтях и губах с британским акцентом. Артистка ответила на комментарии о внешнем виде в новом посте, который разместила 8 апреля, но через несколько часов все удалила. Она заявила, что радуется весне и жалеет людей, которые критикуют ее внешность.
"Мне так жаль вас, друзья. Я думала, что мои волосы выглядят хорошо, и я приболела, что повлияло на мой голос", - сказала она, объясняя, почему разговаривала с британским акцентом.
Она также поделилась, что уже несколько месяцев не может путешествовать. Ее сдерживают от путешествия в Мексику.
"Меня сдерживают от поездки в Мексику уже четыре месяца, а поскольку перелеты и путешествия - это главное для моего здоровья и самочувствия, у меня есть небольшой вирус", - рассказала артистка.
Отвечая хейтерам, Спирс обвинила в зависти комментаторов и людей, которые называют себя ее лучшими друзьями.
"Они сделают все, чтобы не дать мне жить своей жизнью и жить на полную. Мне жаль таких людей", - резюмировала звезда.
Она также выразила надежду, что все смогут быть добрыми друг к другу. А потом удалила сообщение и закрыла комментарии.
Поклонники выразили обеспокоенность состоянием звезды, когда увидели ее новые сообщения.
Напомним, 43-летняя Бритни Спирс лишь несколько лет назад начала жить самостоятельно. Большую часть сознательной жизни она провела под опекой отца, который контролировал не только финансы, но и почти все аспекты ее личной жизни. В 2021-м суд официально освободил артистку от опекунства. Также недавно она наладила отношения с сыновьями, с которыми долгое время не общалась.
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При написании материала были использованы следующие источники: Instagram Бритни Спирс, DailyMail, X.