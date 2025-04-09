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"Не дають жити на повну": Брітні Спірс занепокоїла новими заявами (відео)

Що сталося з Брітні Спірс (колаж: РБК-Україна)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Попспівачка Брітні Спірс останнім часом викликає занепокоєння у своїх прихильників, а нещодавні заяви зірки ще більше привернули увагу до її ментального здоров'я.

Артистка розкритикувала хейтерів, які коментують її зовнішність, та заявила про обмеження свободи. Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Як Брітні Спірс занепокоїла мережу

Не секрет, що у своєму блозі артистка часто ділиться відеороликами з танцями або оголеними кадрами. Подібні дописи викликають різну реакцію серед підписників: одні підтримують відкритість зірки та надихаються нею, а інші стурбовані її психологічним станом.

Особливу увагу привернули нещодавні відео Брітні, на яких вона розповідає про свої нігті та губи з британським акцентом. Артистка відповіла на коментарі про зовнішній вигляд у новому дописі, який розмістила 8 квітня, але за кілька годин все видалила. Вона заявила, що радіє весні та жаліє людей, які критикують її зовнішність.

"Мені так шкода вас, друзі. Я думала, що моє волосся має гарний вигляд, і я прихворіла, що вплинуло на мій голос", - сказала вона, пояснюючи, чому розмовляла з британським акцентом.

Вона також поділилася, що вже кілька місяців не може подорожувати. Її стримують від мандрівки до Мексики.

"Мене стримують від поїздки до Мексики вже чотири місяці, а оскільки перельоти та подорожі - це головне для мого здоров'я і самопочуття, у мене є невеликий вірус", - розповіла артистка.

Відповідаючи хейтерам, Спірс звинуватила у заздрості коментаторів та людей, які називають себе її найкращими друзями. 

"Вони зроблять все, щоб не дати мені жити своїм життям і жити на повну. Мені шкода таких людей", - резюмувала зірка.

Вона також висловила сподівання, що всі зможуть бути добрими один до одного. А згодом видалила допис та закрила коментарі.

Як відреагували в мережі

Прихильники висловили занепокоєння станом зірки, коли побачили її нові дописи.

  • "Хто-небудь, будь ласка, допоможіть Брітні Спірс! Сумно спостерігати за її станом. Вона явно нездорова".
  • "Я була проти всієї цієї саги про вільну Брітні. Дівчині потрібна допомога. Вона психічно не здатна піклуватися про себе. Я вірю, що це закінчиться трагедією".
  • "Брітні така добра душа, тому що цей допис показує, що вона бачить все, що говорять про неї, але "сподівається, що ми всі можемо бути добрими один до одного".
  • "Я єдиний, хто дивиться Instagram Брітні і думаю, що бідна жінка збожеволіла? Я люблю її, вона дивовижна жінка, але збожеволіла. Дивні відео, англійський акцент 2007 року повернувся, з нею все гаразд?"

Нагадаємо, 43-річна Брітні Спірс лише декілька років тому розпочала жити самостійно. Більшу частину свідомого життя вона провела під опікою батька, який контролював не лише фінанси, а й майже усі аспекти її особистого життя. У 2021-му суд офіційно звільнив артистку від опікунства. Також нещодавно вона налагодила стосунки з синами, з якими довгий час не спілкувалася.

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При написанні матеріалу були використані такі джерела: Instagram Брітні Спірс, DailyMail, X.

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