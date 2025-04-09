"Не дають жити на повну": Брітні Спірс занепокоїла новими заявами (відео)

Попспівачка Брітні Спірс останнім часом викликає занепокоєння у своїх прихильників, а нещодавні заяви зірки ще більше привернули увагу до її ментального здоров'я.
Артистка розкритикувала хейтерів, які коментують її зовнішність, та заявила про обмеження свободи. Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Не секрет, що у своєму блозі артистка часто ділиться відеороликами з танцями або оголеними кадрами. Подібні дописи викликають різну реакцію серед підписників: одні підтримують відкритість зірки та надихаються нею, а інші стурбовані її психологічним станом.
Особливу увагу привернули нещодавні відео Брітні, на яких вона розповідає про свої нігті та губи з британським акцентом. Артистка відповіла на коментарі про зовнішній вигляд у новому дописі, який розмістила 8 квітня, але за кілька годин все видалила. Вона заявила, що радіє весні та жаліє людей, які критикують її зовнішність.
"Мені так шкода вас, друзі. Я думала, що моє волосся має гарний вигляд, і я прихворіла, що вплинуло на мій голос", - сказала вона, пояснюючи, чому розмовляла з британським акцентом.
Вона також поділилася, що вже кілька місяців не може подорожувати. Її стримують від мандрівки до Мексики.
"Мене стримують від поїздки до Мексики вже чотири місяці, а оскільки перельоти та подорожі - це головне для мого здоров'я і самопочуття, у мене є невеликий вірус", - розповіла артистка.
Відповідаючи хейтерам, Спірс звинуватила у заздрості коментаторів та людей, які називають себе її найкращими друзями.
"Вони зроблять все, щоб не дати мені жити своїм життям і жити на повну. Мені шкода таких людей", - резюмувала зірка.
Вона також висловила сподівання, що всі зможуть бути добрими один до одного. А згодом видалила допис та закрила коментарі.
Прихильники висловили занепокоєння станом зірки, коли побачили її нові дописи.
Нагадаємо, 43-річна Брітні Спірс лише декілька років тому розпочала жити самостійно. Більшу частину свідомого життя вона провела під опікою батька, який контролював не лише фінанси, а й майже усі аспекти її особистого життя. У 2021-му суд офіційно звільнив артистку від опікунства. Також нещодавно вона налагодила стосунки з синами, з якими довгий час не спілкувалася.
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При написанні матеріалу були використані такі джерела: Instagram Брітні Спірс, DailyMail, X.