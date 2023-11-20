Правда глаза колет: Джастин Тимберлейк намерен подать в суд на Бритни Спирс

Недавно певица издала мемуары, где призналась, что она была беременна от Тимберлейка, но мужчина заставил ее сделать аборт. Видимо, Джастин не ожидал, что это когда-нибудь станет известно на весь мир.

О том, как мемуары Бритни Спирс портят жизнь певца и почему он собирается подавать в суд на прежнюю, рассказывает РБК-Украина с ссылкой на издание Radar.

Джастин Тимберлейк планирует подать в суд на Бритни Спирс

После выхода мемуаров, в которых певица детально рассказала подробности их отношений и неприятные последствия сильной любви, музыканта начали непрерывно травить и многие изменили свое мнение о нем. И, конечно же, не в лучшую сторонк, а наоборот кто-то разочаровался в любимом артисте, как в мужчине и как в порядочном человеке.

Сейчас Тимберлейк терпит колоссальные убытки, причем не только репутационные, но и материальные, поскольку уже несколько площадок отменили его концерты.

Также мужчина и самостоятельно отменяет свои выступления из-за того, как его воспринимает публика.

Дело в том, что общественность набросилась на Тимберлейка, обвинив его в том, что юный артист разрушил жизнь Спирс. А некоторые вообще предлагали бойкотировать звезду.

Концерты Тимберлейка отменяют из-за Бритни Спирс (фото: Getty images)

Тимберлейк не может терпеть такого отношения к себе и, похоже, намерен бороться за свое честное имя и репутацию, которая доставляет ему удовольствие и деньги.

Уже известно, что актер и певец собрался подавать иск против Бритни. Сообщается, что Джастин надеялся дождаться, когда скандал немного утихнет, однако пока страсти продолжают вспыхивать, а Джастина и его жену Джессику Билл, к сожалению, продолжают хейтиты в соцсетях.

Напомним, в своей книге Бритни Спирс рассказала, что именно Тимберлейк заставил ее избавиться от ребенка из-за того, что не был готов становиться молодым отцом не имея почти ничего.

А теперь мужчина платит очень дорогую цену, за то, что правда из далекого прошлого стала доступна всему миру.

Джастин Тимберлейк планирует подать в суд на Спирс (фото: Getty images)