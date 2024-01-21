Бритни Спирс откровенно рассказала о своем весе и пристрастии к еде

Бритни Спирс рассказала о своей страсти к еде, а также о своем весе, пищевых привычках на протяжении всей жизни и любимых сладких закусках.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды и издания People.

Бритни Спирс рассказала о своей страсти к еде и весу

"Еда - моя слабость, я признаю это и признавала всегда, с детства", - начала свой рассказ певица.

"Когда я была помоложе и ходила с мамой в рестораны, она или говорила, сиди спокойно, или ты ешь слишком быстро… пожалуйста, замедлилась. Я помню, что в обед все еще ели, а моя исчезла через 2 секунды ", - добавила она.

Спирс также обсудила свой вес, написав, что она почти всегда остается неизменной, но отметила, что она хотела бы иметь гораздо меньший вес, чем у нее сейчас.

"На весах я обычно 135. это мой нормальный вес. Ну, это хорошо для меня. Я хочу быть 125-128, но я, вероятно, достигну 140", - отметила Бритни.

Бритни также рассказала своим подписчикам о десертах, которыми она любит лакомиться, раскрыв, что одним из ее любимых сладостей является кондитерское изделие Wendy's.

"Я все еще ем ту самую секретную горячую помадку от Wendy's. Тот, у которого вкусный брауни. Да, он у них все еще есть", – делится артистка.

Бритни Спирс рассказала о своем весе (фото: instagram.com/britneyspears)

Затем в сообщении певица вспомнила своего бывшего Сэма Асгари, личного тренера и фитнес-инфлюэнсера.

"Мой бывший муж был тренером, поэтому он знал много разных способов и простых трюков, чтобы оставаться здоровым. С едой я думаю, что это удивительно. Хотя, я считаю, что время очень важно" - говорит она.

Выходит, что лакомиться вкусной едой, а особенно сладким, Бритни очень сильно любит. Поэтому не скрывает своей страсти к вкусностям и откровенно говорит об этом своим фолловерам.