"Не дают жить на полную": Бритни Спирс встревожила новыми заявлениями (видео)

Не секрет, что в своем блоге артистка часто делится видеороликами с танцами или обнаженными кадрами. Подобные сообщения вызывают разную реакцию среди подписчиков: одни поддерживают открытость звезды и вдохновляются ею, а другие обеспокоены ее психологическим состоянием.

Особое внимание привлекли недавние видео Бритни, на которых она рассказывает о своих ногтях и губах с британским акцентом. Артистка ответила на комментарии о внешнем виде в новом посте, который разместила 8 апреля, но через несколько часов все удалила. Она заявила, что радуется весне и жалеет людей, которые критикуют ее внешность.

"Мне так жаль вас, друзья. Я думала, что мои волосы выглядят хорошо, и я приболела, что повлияло на мой голос", - сказала она, объясняя, почему разговаривала с британским акцентом.

Она также поделилась, что уже несколько месяцев не может путешествовать. Ее сдерживают от путешествия в Мексику.

"Меня сдерживают от поездки в Мексику уже четыре месяца, а поскольку перелеты и путешествия - это главное для моего здоровья и самочувствия, у меня есть небольшой вирус", - рассказала артистка.

Отвечая хейтерам, Спирс обвинила в зависти комментаторов и людей, которые называют себя ее лучшими друзьями.

"Они сделают все, чтобы не дать мне жить своей жизнью и жить на полную. Мне жаль таких людей", - резюмировала звезда.

Она также выразила надежду, что все смогут быть добрыми друг к другу. А потом удалила сообщение и закрыла комментарии.

Wow you can tell Britney is still such a sweet soul because this caption shows she is seeing everything that is being said about her including what Lizzo said but she didn’t call her out, instead she said “ Hopefully we can all be kind to one another”#BritneySpears pic.twitter.com/nmkcn0SKYX