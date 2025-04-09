"Не дают жить на полную": Бритни Спирс встревожила новыми заявлениями (видео)

Поп-певица Бритни Спирс в последнее время вызывает беспокойство у своих поклонников, а недавние заявления звезды еще больше привлекли внимание к ее ментальному здоровью.

Артистка раскритиковала хейтеров, которые комментируют ее внешность, и заявила об ограничении свободы. Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Как Бритни Спирс обеспокоила сеть

Не секрет, что в своем блоге артистка часто делится видеороликами с танцами или обнаженными кадрами. Подобные сообщения вызывают разную реакцию среди подписчиков: одни поддерживают открытость звезды и вдохновляются ею, а другие обеспокоены ее психологическим состоянием.

Особое внимание привлекли недавние видео Бритни, на которых она рассказывает о своих ногтях и губах с британским акцентом. Артистка ответила на комментарии о внешнем виде в новом посте, который разместила 8 апреля, но через несколько часов все удалила. Она заявила, что радуется весне и жалеет людей, которые критикуют ее внешность.

"Мне так жаль вас, друзья. Я думала, что мои волосы выглядят хорошо, и я приболела, что повлияло на мой голос", - сказала она, объясняя, почему разговаривала с британским акцентом.

Она также поделилась, что уже несколько месяцев не может путешествовать. Ее сдерживают от путешествия в Мексику.

"Меня сдерживают от поездки в Мексику уже четыре месяца, а поскольку перелеты и путешествия - это главное для моего здоровья и самочувствия, у меня есть небольшой вирус", - рассказала артистка.

Отвечая хейтерам, Спирс обвинила в зависти комментаторов и людей, которые называют себя ее лучшими друзьями.

"Они сделают все, чтобы не дать мне жить своей жизнью и жить на полную. Мне жаль таких людей", - резюмировала звезда.

Она также выразила надежду, что все смогут быть добрыми друг к другу. А потом удалила сообщение и закрыла комментарии.

Wow you can tell Britney is still such a sweet soul because this caption shows she is seeing everything that is being said about her including what Lizzo said but she didn’t call her out, instead she said “ Hopefully we can all be kind to one another”#BritneySpears pic.twitter.com/nmkcn0SKYX — A Britney Nerd (@luckySGM) April 8, 2025

Как отреагировали в сети

Поклонники выразили обеспокоенность состоянием звезды, когда увидели ее новые сообщения.

"Кто-нибудь, пожалуйста, помогите Бритни Спирс! Грустно наблюдать за ее состоянием. Она явно нездорова".

"Я была против всей этой саги о свободной Бритни. Девушке нужна помощь. Она психически не способна заботиться о себе. Я верю, что это закончится трагедией".

"Бритни такая добрая душа, потому что это сообщение показывает, что она видит все, что говорят о ней, но "надеется, что мы все можем быть добрыми друг к другу".

"Я единственный, кто смотрит Instagram Бритни и думает, что бедная женщина сошла с ума? Я люблю ее, она удивительная женщина, но сошла с ума. Странные видео, английский акцент 2007 года вернулся, с ней все в порядке?"

Напомним, 43-летняя Бритни Спирс лишь несколько лет назад начала жить самостоятельно. Большую часть сознательной жизни она провела под опекой отца, который контролировал не только финансы, но и почти все аспекты ее личной жизни. В 2021-м суд официально освободил артистку от опекунства. Также недавно она наладила отношения с сыновьями, с которыми долгое время не общалась.