"Не дають жити на повну": Брітні Спірс занепокоїла новими заявами (відео)

Попспівачка Брітні Спірс останнім часом викликає занепокоєння у своїх прихильників, а нещодавні заяви зірки ще більше привернули увагу до її ментального здоров'я.

Артистка розкритикувала хейтерів, які коментують її зовнішність, та заявила про обмеження свободи. Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Як Брітні Спірс занепокоїла мережу

Не секрет, що у своєму блозі артистка часто ділиться відеороликами з танцями або оголеними кадрами. Подібні дописи викликають різну реакцію серед підписників: одні підтримують відкритість зірки та надихаються нею, а інші стурбовані її психологічним станом.

Особливу увагу привернули нещодавні відео Брітні, на яких вона розповідає про свої нігті та губи з британським акцентом. Артистка відповіла на коментарі про зовнішній вигляд у новому дописі, який розмістила 8 квітня, але за кілька годин все видалила. Вона заявила, що радіє весні та жаліє людей, які критикують її зовнішність.

"Мені так шкода вас, друзі. Я думала, що моє волосся має гарний вигляд, і я прихворіла, що вплинуло на мій голос", - сказала вона, пояснюючи, чому розмовляла з британським акцентом.

Вона також поділилася, що вже кілька місяців не може подорожувати. Її стримують від мандрівки до Мексики.

"Мене стримують від поїздки до Мексики вже чотири місяці, а оскільки перельоти та подорожі - це головне для мого здоров'я і самопочуття, у мене є невеликий вірус", - розповіла артистка.

Відповідаючи хейтерам, Спірс звинуватила у заздрості коментаторів та людей, які називають себе її найкращими друзями.

"Вони зроблять все, щоб не дати мені жити своїм життям і жити на повну. Мені шкода таких людей", - резюмувала зірка.

Вона також висловила сподівання, що всі зможуть бути добрими один до одного. А згодом видалила допис та закрила коментарі.

Wow you can tell Britney is still such a sweet soul because this caption shows she is seeing everything that is being said about her including what Lizzo said but she didn’t call her out, instead she said “ Hopefully we can all be kind to one another”#BritneySpears pic.twitter.com/nmkcn0SKYX — A Britney Nerd (@luckySGM) April 8, 2025

Як відреагували в мережі

Прихильники висловили занепокоєння станом зірки, коли побачили її нові дописи.

"Хто-небудь, будь ласка, допоможіть Брітні Спірс! Сумно спостерігати за її станом. Вона явно нездорова".

"Я була проти всієї цієї саги про вільну Брітні. Дівчині потрібна допомога. Вона психічно не здатна піклуватися про себе. Я вірю, що це закінчиться трагедією".

"Брітні така добра душа, тому що цей допис показує, що вона бачить все, що говорять про неї, але "сподівається, що ми всі можемо бути добрими один до одного".

"Я єдиний, хто дивиться Instagram Брітні і думаю, що бідна жінка збожеволіла? Я люблю її, вона дивовижна жінка, але збожеволіла. Дивні відео, англійський акцент 2007 року повернувся, з нею все гаразд?"

Нагадаємо, 43-річна Брітні Спірс лише декілька років тому розпочала жити самостійно. Більшу частину свідомого життя вона провела під опікою батька, який контролював не лише фінанси, а й майже усі аспекти її особистого життя. У 2021-му суд офіційно звільнив артистку від опікунства. Також нещодавно вона налагодила стосунки з синами, з якими довгий час не спілкувалася.