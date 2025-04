"Не дають жити на повну": Брітні Спірс занепокоїла новими заявами (відео)

Не секрет, що у своєму блозі артистка часто ділиться відеороликами з танцями або оголеними кадрами. Подібні дописи викликають різну реакцію серед підписників: одні підтримують відкритість зірки та надихаються нею, а інші стурбовані її психологічним станом.

Особливу увагу привернули нещодавні відео Брітні, на яких вона розповідає про свої нігті та губи з британським акцентом. Артистка відповіла на коментарі про зовнішній вигляд у новому дописі, який розмістила 8 квітня, але за кілька годин все видалила. Вона заявила, що радіє весні та жаліє людей, які критикують її зовнішність.

"Мені так шкода вас, друзі. Я думала, що моє волосся має гарний вигляд, і я прихворіла, що вплинуло на мій голос", - сказала вона, пояснюючи, чому розмовляла з британським акцентом.

Вона також поділилася, що вже кілька місяців не може подорожувати. Її стримують від мандрівки до Мексики.

"Мене стримують від поїздки до Мексики вже чотири місяці, а оскільки перельоти та подорожі - це головне для мого здоров'я і самопочуття, у мене є невеликий вірус", - розповіла артистка.

Відповідаючи хейтерам, Спірс звинуватила у заздрості коментаторів та людей, які називають себе її найкращими друзями.

"Вони зроблять все, щоб не дати мені жити своїм життям і жити на повну. Мені шкода таких людей", - резюмувала зірка.

Вона також висловила сподівання, що всі зможуть бути добрими один до одного. А згодом видалила допис та закрила коментарі.

