Нацбанк выпустил памятную монету, посвященную украинскому языку. Смотрите, как она выглядит

29 ноября Национальный банк Украины выпустил памятные монеты, посвященные украинскому языку. Они изготовлены из нейзильбера и имеют номинал 5 гривен.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Национального банка в Telegram .

Как выглядит памятная монета "Украинский язык"

"С сегодняшнего дня памятная монета "Украинский язык" из нейзильбера уже в обращении. У монеты номинал 5 гривен", - говорится в сообщении.

На аверсе размещена стилизованная буква "Ї" со соловьем, что символизирует мелодичность украинского языка, а также текстуру из контуров букв украинского алфавита, ассоциативно напоминающую гнездо, которое является символом дома и оберегом семьи.

Аверс монеты (фото: НБУ)

"На реверсе - стилизованная композиция из букв украинского алфавита, в которой выделены буквы Ґ, Ї, Є, І, которые отличают украинский язык фонетически и графически среди культур, которые пользуются кириллицей", - пишут в НБУ.

Реверс монеты (фото: НБУ)

Также отмечается, что из фактурных букв состоит фраза "наша мова України". Элементы композиции подчеркивают интеграцию языка в современные гаджеты, цифровые устройства, информационные сети.

Дизайн монеты создали художники Владимир Таран, Александр Харук и Сергей Харук. Воплощал идею дизайна скульптор Владимир Демьяненко.

Вот так выглядят памятные монеты, посвященные украинскому языку (скриншот из видео)

Сколько стоит такая монета и где ее купить

Общий тираж этих монет - до 75 000 штук в сувенирной упаковке. Продажа монет стартовала 29 ноября. Стоимость одной монеты - 135 грн. Купить ее можно в интернет-магазине НБУ.

Также добавим, что 27 октября НБУ представил памятную монету "Украинский язык" из серебра. Такая стоит 2221 грн.

Памятная монета стоит 135 грн (скриншот)

Процесс изготовления памятных монет можно посмотреть на этом видео.